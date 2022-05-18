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https://arabic.sputniknews.com/20220518/لم-يحدث-منذ-40-عاما-بريطانيا-تسجل-رقما-قياسيا-في-التضخم-1062374879.html
"لم يحدث منذ 40 عاما"... بريطانيا تسجل رقما قياسيا في التضخم
"لم يحدث منذ 40 عاما"... بريطانيا تسجل رقما قياسيا في التضخم
سجل التضخم السنوي في بريطانيا في أبريل/نيسان أعلى مستوى قياسي له منذ مارس 1982 ليصل إلى 9% مقابل 7% في الشهر السابق، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني (ONS). 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T06:49+0000
2022-05-18T06:49+0000
اقتصاد
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وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 2.5% في أبريل بعد ارتفاعها بنسبة 1.1% في مارس. وفي وقت سابق أشار تقرير إعلامي إلى أن المعيشة الباهظة أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الأسر البريطانية.وبحسب تقرير لشبكة "سكاي نيوز"، نقلا عن مؤسسة StepChange الخيرية للاستشارات المتعلقة بالديون، فإن تكلفة المعيشة المتزايدة بدأت تشكل ضغوطا كبيرة على الأسر.وأشار التقرير إلى أنه في الوقت ذاته ووفقا للكثير من التوقعات فإن الوضع يزداد سوءا.
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اقتصاد

"لم يحدث منذ 40 عاما"... بريطانيا تسجل رقما قياسيا في التضخم

06:49 GMT 18.05.2022
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams / الذهاب إلى بنك الصورالحجر الصحي في لندن، انتشار فيروس كورونا في بريطانيا، مارس 2020
الحجر الصحي في لندن، انتشار فيروس كورونا في بريطانيا، مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams
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سجل التضخم السنوي في بريطانيا في أبريل/نيسان أعلى مستوى قياسي له منذ مارس 1982 ليصل إلى 9% مقابل 7% في الشهر السابق، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني (ONS).
وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 2.5% في أبريل بعد ارتفاعها بنسبة 1.1% في مارس.

وتوقع المحللون في استطلاع أجرته بوابة DailyFX أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى 9.1%، على أساس شهري، وكان من المتوقع ارتفاع أسعار المواد المستهلكة بنسبة 2.6%.

وفي وقت سابق أشار تقرير إعلامي إلى أن المعيشة الباهظة أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الأسر البريطانية.
وبحسب تقرير لشبكة "سكاي نيوز"، نقلا عن مؤسسة StepChange الخيرية للاستشارات المتعلقة بالديون، فإن تكلفة المعيشة المتزايدة بدأت تشكل ضغوطا كبيرة على الأسر.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت ذاته ووفقا للكثير من التوقعات فإن الوضع يزداد سوءا.
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