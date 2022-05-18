https://arabic.sputniknews.com/20220518/ما-المنتظر-من-اللقاء-المرتقب-لوزيري-خارجية-السعودية-وإيران-1062388134.html
ما المنتظر من اللقاء المرتقب لوزيري خارجية السعودية وإيران
ما المنتظر من اللقاء المرتقب لوزيري خارجية السعودية وإيران
تناقش الحلقة إعلان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني جواد كريمي قدوسي، عن لقاء قريب سيعقد بين وزيري خارجية إيران والسعودية، رغم... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T12:09+0000
2022-05-18T12:09+0000
2022-05-18T12:09+0000
راديو
بانوراما
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ما المنتظر من اللقاء المرتقب لوزيري خارجية السعودية وإيران؟
ما المنتظر من اللقاء المرتقب لوزيري خارجية السعودية وإيران؟
وبدأت البلدان محادثات مباشرة العام الماضي في بغداد، في محاولة لاحتواء التوتر، كان آخرها جولة خامسة وصفتها طهران بأنها "إيجابية".الخبير في الشؤون الإقليمية، جميل الظاهري، أوضح أن:ورأى الظاهري، في مقابلة معه عبر "بانوراما"، أن:التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
ما المنتظر من اللقاء المرتقب لوزيري خارجية السعودية وإيران
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تناقش الحلقة إعلان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني جواد كريمي قدوسي، عن لقاء قريب سيعقد بين وزيري خارجية إيران والسعودية، رغم بيان للخارجية الإيرانية قالت فيه إنه "لا تطور جديدا" في المحادثات بين البلدين منذ أبريل.
وبدأت البلدان محادثات مباشرة العام الماضي في بغداد، في محاولة لاحتواء التوتر، كان آخرها جولة خامسة وصفتها طهران بأنها "إيجابية".
الخبير في الشؤون الإقليمية، جميل الظاهري، أوضح أن:
"أي تفاهمات مستقبلية بين البلدين يجب أن تبني على الثقة المتبادلة، واتخاذ مواقف مستقلة وسيادية، تصب في صالح الأمن والاستقرار في المنطقة".
ورأى الظاهري، في مقابلة معه عبر "بانوراما
"، أن:
"مقاربة الرياض للملف النووي الإيراني تثير تساؤلات حول خلفياتها، لأنها تتجاهل امتلاك إسرائيل ودول أخرى كباكستان والهند لأسلحة نووية.
التفاصيل في الملف الصوتي...