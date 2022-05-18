https://arabic.sputniknews.com/20220518/ما-هو-قانون-الجريمة-المعلوماتية-السوري-1062379761.html

ما هو قانون "الجريمة المعلوماتية" السوري

ما هو قانون "الجريمة المعلوماتية" السوري

مع دخول يوم الثامن عشر من أيار/مايو، الحالي، دخل القانون الجديد لتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية حيز التنفيذ، وذلك بعد شهر من صدوره، فما... 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T10:50+0000

2022-05-18T10:50+0000

2022-05-18T10:50+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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يتلخص القانون بجملة مفادها: يعد نيلاً من هيبة الدولة كل مَنْ ينشر أخباراً كاذبة للانتقاص من مكانتها وكل مقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية ورموزها.صحيفة "الوطن" السورية، شرحت قانون الجرائم المعلوماتية، من خلال نشرها لتعليماته التنفيذية التي تضمنت مايلي.المادة 28: يدخل ضمن هذه المادة نشر أخبار كاذبة وغير صحيحة الهدف منها الانتقاص من مكانة الدولة وكل مقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية ورموزها وغيرها.وبحسب التعليمات التنفيذية، المقصود من النيل من مكانة الدولة المالية، التي نصت على عقوبتها المادة 29 أنه كل من استخدم إحدى وسائل تقانة المعلومات في بناء منصة رقمية على الشبكة أو تطبيق إلكتروني أو أدار صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أو بث شائعات عبر الشبكة القصد منها هو إحداث خلل وتدن في قيمة الليرة السورية ورفع قيمة المستوردات بهدف غلاء المواد وحث المواطنين على اكتناز العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة عوضاً عن العملة الوطنية.وبينت التعليمات التنفيذية أن الغاية من المادة التي نصت على عقوبة مرتكب جريمتي الذم والقدح باستخدام الشبكة هي حماية الشرف والكرامة والاعتبار لدى الشخص مما يمسه من أفعال خطيرة من خلال إسناد وقائع قد تحتمل التصديق والاحتمال لدى السامع أو القارئ أو المشاهد، ولما تتخذه من علنية تؤدي إلى سقوط شرف واعتبار وكرامة المجني عليه لدى فئة كبيرة من الناس، كاختلال الثقة بالمجني عليه ممن يتعامل معه، وما يؤدي هذا الجرم من إيلام نفس وشعور المجني عليه، مع التنويه للتفريق بين العلنية وغير العلنية في العقوبات لأن الذم والقدح على الشبكة يصل إلى عدد كبير من الناس وبسرعة كبيرة يفوق بأضعاف عددهم فيما لو تم الذم بين مجموعة من الأشخاص في الحياة العادية.أما بالنسبة لجريمة المساس بالحشمة والحياء عبر شبكة التواصل الاجتماعي، بينت التعليمات التنفيذية أن من صور هذه الجريمة هو قيام شخص ما بقص جسد شخص ما بوضع مناف للحشمة والحياء ووضع بدلاً منها صورة لرأس شخص ما لتصبح الصورة منافية للحشمة والحياء، ويتم التشديد بالعقوبة إذا وقع الجرم على قاصر لم يتم الـ18 من عمره لحماية خصوصيته وكرامته.وشدد القانون على جرم نشر معلومات تنتهك خصوصية أي شخص عن طريق الشبكة ولا يُعتدّ بكون المعلومات المنشورة صحيحة أم لا، إذا كان نشرها قد تمّ من دون رضا الشخص المعني، مثالها نشر شخص ما على الشبكة خبر مرض أحد أفراد أسرة صديق له من دون موافقته حتى لو كان خبر المرض صحيحاً.وأيضا تحدث القانون عن حيازة المعلومات والاستيلاء إليها بعد وصولها إليه بواصة التقنيات المعلوماتية، وأيضا، جرائم التسجيل غير المشروع، كمن يقوم بتسجيل المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو أو التقاط الصور لأشخاص من دون علمهم أو رضاهم بقصد إثبات واقعة أو التهديد بالنشر للابتزاز أو التكسب المادي، إلا من حصل على إذن نيابة عامة.وعاقب القانون أيضا على جرائم جريمة الدخول غير المشروع، المقصودبها كل من يدخل (اختراقاً) جهازاً حاسوبياً أو منظومة معلوماتية أو موقعاً إلكترونياً أو حساباً شخصياً من دون تصريح أو موافقة مسبقة من صاحب المنظومة وبأي طريقة كانت سواء عن طريق الشبكة أم احتيالاً، مع تشديد العقوبة في حالت نسخ المعلومات واستخدم المعلومات التي وصل إليها وإفشاء المعلومات وإلغاء المعلومات التي حصل عليها المخترق و تعديلها.أيضا عاقب القانون على جريمة انتحال الحسابات الشخصية كاستخدام بيانات شخص ما من دون رضاه، وجرائم الاحتيال المعلوماتي كالخداع أو الحيل أو التزوير التي تتم باستخدام خدمة أو أكثر من خدمات الإنترنت كـغرف المحادثة مثلا وغيرها، وإرسال رسائل غير مرغوب فيها، بغرض الترويج أو التسويق، أم الإغراق، أو الإزعاج، أو أي غرض آخر، وجريمة اعتراض المعلومات، وشغل اسم موقع إلكتروني مسّجل سواء على الشبكة داخل سوريا أم خارجها، بتغيير بيانات التسجيل مثلاً من دون علم صاحب الموقع الأصلي، وجريمة إعاقة أو منع الوصول إلى الخدمة أو تعطيل وظائفها بكل السبل، جريمة تصميم وترويج أو استخدام البرمجيات الخبيثة "بهدف الكسب المادي أو بيعها"، وغيرها من الجرائم المتعلقة بالمعلوماتية وتقنياتها.

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم