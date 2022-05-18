مجلس أوروبا لحقوق الإنسان يحث لندن على رفض تسليم جوليان أسانج إلى واشنطن
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دعا مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بريطانيا إلى الامتناع عن تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتحدة، حيث سيواجه عقوبة السجن بتهمة نشر وثائق سرية تتعلق بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أمريكية.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش، في بيان، أنها أرسلت خطابا إلى وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل تدعوها إلى عدم تسليم جوليان أسانج للولايات المتحدة.
وأوضحت مياتوفيتش، في خطابها أنه "في ضوء القرار الوشيك بشأن تسليم أسانج، نشيرإلى أن الآثار الأوسع لحقوق الإنسان المترتبة على القيام بذلك لم يتم النظر فيها بشكل كافٍ في إجراءات التسليم".
وسلطت الضوء على أن "لائحة الاتهام التي أصدرتها الولايات المتحدة ضد أسانج أثارت أسئلة مهمة حول حماية أولئك الذين ينشرون معلومات سرية للصالح العام، بما في ذلك المعلومات التي تكشف انتهاكات حقوق الإنسان"، مشددة على أن "السماح بتسليم أسانج على هذا الأساس سيكون له تأثير مخيف على حرية وسائل الإعلام".
وأوضحت مياتوفيتش، في خطابها أنه "في ضوء القرار الوشيك بشأن تسليم أسانج، نشيرإلى أن الآثار الأوسع لحقوق الإنسان المترتبة على القيام بذلك لم يتم النظر فيها بشكل كافٍ في إجراءات التسليم".
وسلطت الضوء على أن "لائحة الاتهام التي أصدرتها الولايات المتحدة ضد أسانج أثارت أسئلة مهمة حول حماية أولئك الذين ينشرون معلومات سرية للصالح العام، بما في ذلك المعلومات التي تكشف انتهاكات حقوق الإنسان"، مشددة على أن "السماح بتسليم أسانج على هذا الأساس سيكون له تأثير مخيف على حرية وسائل الإعلام".