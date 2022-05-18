https://arabic.sputniknews.com/20220518/مجلس-الفيدرالية-الروسي-يدعو-رئيس-البرلمان-الإماراتي-لزيارة-روسيا-1062380995.html
مجلس الفيدرالية الروسي يدعو رئيس البرلمان الإماراتي لزيارة روسيا
مجلس الفيدرالية الروسي يدعو رئيس البرلمان الإماراتي لزيارة روسيا
وجهت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، دعوة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، صقر غباش، لزيارة روسيا. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T09:32+0000
2022-05-18T09:32+0000
2022-05-18T09:32+0000
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وبحسب ما نقلت الخدمة الصحفية لمجلس الفيدرالية الروسي، فقد قام السناتور أرسين كانوكوف بتسليم رسالة ماتفينكو الشخصية إلى غباش خلال زيارة وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الروسي إلى الإمارات.وترأس كانوكوف وفدا من أعضاء مجلس الشيوخ وتم نقل الدعوة في اجتماع مع برلمانيين إماراتيين برئاسة النائبة سارة فلكناز.وأشار المشاركون في الاجتماع إلى تكثيف كبير للتعاون الثنائي على طول الخط البرلماني.كما نقل كانوكوف رسالة لماتفينكو أعربت فيها عن تعازيها في وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة آل نهيان.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
مجلس الفيدرالية الروسي يدعو رئيس البرلمان الإماراتي لزيارة روسيا
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وجهت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، دعوة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، صقر غباش، لزيارة روسيا.
وبحسب ما نقلت الخدمة الصحفية لمجلس الفيدرالية الروسي، فقد قام السناتور أرسين كانوكوف بتسليم رسالة ماتفينكو الشخصية إلى غباش خلال زيارة
وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الروسي إلى الإمارات.
وجاء في التقرير أن "أرسين كانوكوف نقل رسالة شخصية من فالنتينا ماتفينكو إلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة، صقر غباش مؤكدا دعوته للقيام بزيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية".
وترأس كانوكوف وفدا من أعضاء مجلس الشيوخ وتم نقل الدعوة في اجتماع مع برلمانيين إماراتيين برئاسة النائبة سارة فلكناز.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى تكثيف كبير للتعاون الثنائي على طول الخط البرلماني.
كما نقل كانوكوف رسالة لماتفينكو أعربت فيها عن تعازيها في وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة آل نهيان.