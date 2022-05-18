https://arabic.sputniknews.com/20220518/مجلس-الوزراء-الروسي-يعلن-عن-ربط-الأراضي-المحررة-بروسيا-وتداول-الروبل-عوضا-عن-الغريفنا-1062399015.html

مجلس الوزراء الروسي يعلن عن "ربط الأراضي المحررة" بروسيا و"تداول الروبل عوضا عن الغريفنا"

مجلس الوزراء الروسي يعلن عن "ربط الأراضي المحررة" بروسيا و"تداول الروبل عوضا عن الغريفنا"

أشار نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، اليوم الأربعاء، إلى الإمكانات الجيدة لمنطقة زابوروجيه من حيث إنتاج مواد البناء، ويمكن للمنطقة المساعدة في... 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T16:18+0000

2022-05-18T16:18+0000

2022-05-18T16:18+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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قال خوسنولين للصحفيين: "هنا نعتمد حقًا على مساعدة المنطقة (في مسألة استعادة الأراضي المحررة في أوكرانيا) من حيث مواد البناء، نظرًا لوجود إمكانات جيدة لمواد البناء، وفي روسيا اليوم لا يوجد ما يكفي من مواد البناء ولذلك، نعتقد أنه من الضروري استخدام كل شيء قدر الإمكان من الشركات، بما في ذلك استعادة أراضي منطقتي دونيتسك ولوغانسك".وخلال زيارة العمل التي قام بها إلى ميليتوبول، أعرب خوسنولين عن تقديره الكبير لعمل الإدارة، مشيرًا إلى نظافة المدينة.كما كشف خوسنولين إنه جاء إلى ميليتوبول لتقديم أقصى قدر من المساعدة "لاندماج منطقة زابوروجيه مع روسيا، مشيرًا إلى آفاقها العظيمة "صمن "أسرة روسية صديقة".وقال خوسنولين للصحفيين "أعتقد أن احتمال المنطقة هو العمل في عائلتنا الروسية المتماسكة، ولهذا السبب جئت إلى هنا لتقديم أقصى قدر من المساعدة من أجل الاندماج".وكشف خوسنولين أنه "سيتم دعم منطقة زابوروجيه في تطوير الإنتاج الزراعي، والصناعة، ولن تبقى المنطقة في الظل".ووفقا له، ستحصل منطقة زابوروجيه على مساعدة من وزارة الزراعة الروسية، وصندوق التنمية الصناعية، حيث أن "الأموال اللازمة متوفرة"، مضيفا: "سنضع كل هذه البرامج وندمجها مع المنطقة".وأردف خوسنولين: "الغرض من وصولنا هو تقديم أقصى قدر من المساعدة لإعادة الحياة إلى المدينة ، واقتصاد المدينة ، حتى يعود الناس إلى حياتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن، وهناك عمل، وهناك فرصة للعيش والراحة في سلام".وقال خوسنولين إن محطة زابوروجيه للطاقة النووية "ستعمل لصالح روسيا"، لكنها مستعدة لتزويد أوكرانيا بالكهرباء "إذا دفعت مقابل ذلك".وأضاف: "الطاقة الكهربائية هي سلعة لا يمكن تخزينها في المستودعات، لذلك، إذا كان نظام الطاقة في أوكرانيا جاهزًا لقبول ودفع الأموال، فسنعمل، إذا لم يحدث ذلك ستعمل المحطة من أجل روسيا".وأضاف: "الطاقة النووية من أرخص أنواع الكهرباء، لذا فهي تنافسية تمامًا، ولن يكون لدينا مثل هذه المشاكل لنقلق بشأن مكان بيع الكهرباء".وأردف خوسنولين إنه "في جميع الأراضي المحررة في أوكرانيا، من المخطط إطلاق أقصى معدل تداول للروبل".وقال خوسنولين للصحفيين "الآن نحن بحاجة إلى إطلاق النظام المصرفي في أقرب وقت ممكن، مسألة التداول الموازي للروبل والغريفنيا (العملة الأوكرانية) سنطلق بالطبع الحد الأقصى من حجم تداول الروبل".كما حدد نائب رئيس الوزراء المجالات ذات الأولوية مثل استعادة المرافق الاجتماعية، وتطوير الصناعة والزراعة والأعمال في الأراضي المحررة في أوكرانيا.وأعلن خوسنولين عن ربط الأراضي المحررة مع روسيا: "سنقوم بترتيب جميع الطرق التي تربط الأراضي المحررة بروسيا، وستكون في حالة جيدة، روسيا لديها برنامج كبير لإصلاح الطرق، وسنعمل أيضًا على هذا البرنامج".

https://arabic.sputniknews.com/20220518/مفوض-أوروبي-يعلن-حظر-حزمة-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-السادسة-ضد-روسيا-1062395264.html

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