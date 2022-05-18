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محافظ البنك المركزي المصري: الاحتياطيات الدولية ليست مقدسة
محافظ البنك المركزي المصري: الاحتياطيات الدولية ليست مقدسة
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن دعم القيادة السياسية للبنك المركزي، لعب دورا هاما في تراجع التضخم لـ3 بالمئة. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T12:46+0000
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جاء ذلك خلال كلمة عامر، بمؤتمر اتحاد المصارف العربية بالقاهرة، بعنوان "تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية"، بحسب موقع "المصري اليوم".وقال عامر إن "الاحتياطيات الدولية ليست مقدسة إنما تبنى لصالح استخدامها في خدمة المواطن".وأشار عامر إلى أن "البنك المركزي تدخل خلال أزمة كورونا من خلال ضخ سيولة من الاحتياطي الدولي وحافظ على أسعار الصرف لكي لا يصاب الاقتصاد بأزمة سعرية".وأوضح أن "البنك المركزي استخدم سيولة البنوك المصرية خلال أزمة كورونا لسداد الالتزامات المستحقة، ومنعنا الصدمات، ما جعل هناك ثقة من المستثمرين الأجانب في مصر"، لافتا إلى أن "هذه الاجراءات نجحت في اختيار البنك المركزي المصري ضمن أفضل 10 بنوك على مستوى العالم".
https://arabic.sputniknews.com/20220511/مصر-ما-الخطوة-التالية-للبنك-المركزي-بعد-صدمة-الأسعار-الأخيرة؟-1062098399.html
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محافظ البنك المركزي المصري: الاحتياطيات الدولية ليست مقدسة
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قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن دعم القيادة السياسية للبنك المركزي، لعب دورا هاما في تراجع التضخم لـ3 بالمئة.
جاء ذلك خلال كلمة عامر، بمؤتمر اتحاد المصارف العربية بالقاهرة، بعنوان "تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية"، بحسب موقع "المصري اليوم".
وقال عامر إن "الاحتياطيات الدولية ليست مقدسة إنما تبنى لصالح استخدامها في خدمة المواطن".
وتابع أن "البنوك وفرت تمويلات ضخمة للاقتصاد خلال أزمة كورونا، وحافظنا على العمالة ومستويات الأسعار، وتضاعف إنتاج الشركات خلال 2020 مقارنة بعام 2019، ما جعل النمو الاقتصادي يصل إلى مستويات عالية جدا".
وأشار عامر إلى أن "البنك المركزي
تدخل خلال أزمة كورونا من خلال ضخ سيولة من الاحتياطي الدولي وحافظ على أسعار الصرف لكي لا يصاب الاقتصاد بأزمة سعرية".
وأوضح أن "البنك المركزي استخدم سيولة البنوك المصرية خلال أزمة كورونا لسداد الالتزامات المستحقة، ومنعنا الصدمات، ما جعل هناك ثقة من المستثمرين الأجانب في مصر"، لافتا إلى أن "هذه الاجراءات نجحت في اختيار البنك المركزي المصري ضمن أفضل 10 بنوك على مستوى العالم".