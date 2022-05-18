عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220518/محكمة-فرنسية-تدين-شركة-محلية-دعمت-داعش-في-سوريا-1062400781.html
محكمة فرنسية تدين شركة محلية دعمت "داعش" في سوريا
محكمة فرنسية تدين شركة محلية دعمت "داعش" في سوريا
أفادت وسائل إعلام فرنسية أن محكمة استئناف باريس أيدت مزاعم تدين شركة "لافارج بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في سوريا. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T16:39+0000
2022-05-18T16:39+0000
أخبار فرنسا
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101330/80/1013308041_0:240:2664:1739_1920x0_80_0_0_ba2125e3d49c19889f14a279355ec4fe.jpg
وقالت مصادر قضائية لفرانس برس إن محكمة استئناف فرنسية أيدت وجوب اتهام عملاق الأسمنت لافارج بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بمبالغ مزعومة لتنظيم الدولة الإسلامية وجماعات جهادية أخرى خلال الحرب الأهلية السورية.وفي نوفمبر/أيلول 2019، ألغت محكمة استئناف في باريس اتهامات لافارج بـ "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في سوريا.ولكن تم نقض هذا الحكم من قبل المحكمة العليا الفرنسية، والتي أمرت بإعادة المحاكمة في سبتمبر/أيلول 2021، ويعني القرار أنه يمكن للقاضي أن يحيل لافارج وثمانية من مسؤوليها التنفيذيين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون، للمحاكمة.و يُشتبه في أن "لافارج" قامت بتمويل العديد من المنظمات الإرهابية حتى عام 2014، بما في ذلك تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، من أجل الحفاظ على مصنعها في شمال سوريا.ورفض محامو لافارج التعليق على الحكم عندما اتصلت بهم وكالة "فرانس برس".وتم إطلاق القضية في عام 2017 من قبل موظفين سابقين في لافارج للإسمنت في سوريا (LCS) بدعم من المنظمات غير الحكومية، وانضم إليهم لاحقًا عشرات العمال السابقين في الموقع.وقال جوزيف بريهام ، محامي قرابة 100 موظف سابق: "هذه خطوة أخرى ضد الإفلات من العقاب على أسوأ الجرائم التي يرتكبها اللاعبون الاقتصاديون - لم يعد من الممكن اليوم الاختباء خلف ورقة تين للجهل المنظم".
https://arabic.sputniknews.com/20220518/فرنسا-وإيطاليا-تعلقان-على-طرد-روسيا-لجزء-من-طواقمهم-الدبلوماسية-في-روسيا-1062386263.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101330/80/1013308041_14:0:2651:1978_1920x0_80_0_0_07f4cec75599648211cc7fdce96bc611.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , أخبار سوريا اليوم

محكمة فرنسية تدين شركة محلية دعمت "داعش" في سوريا

16:39 GMT 18.05.2022
© Sputnik . Vitalei Ankov / الذهاب إلى بنك الصورعلم فرنسا
علم فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© Sputnik . Vitalei Ankov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام فرنسية أن محكمة استئناف باريس أيدت مزاعم تدين شركة "لافارج بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في سوريا.
وقالت مصادر قضائية لفرانس برس إن محكمة استئناف فرنسية أيدت وجوب اتهام عملاق الأسمنت لافارج بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بمبالغ مزعومة لتنظيم الدولة الإسلامية وجماعات جهادية أخرى خلال الحرب الأهلية السورية.
وفي نوفمبر/أيلول 2019، ألغت محكمة استئناف في باريس اتهامات لافارج بـ "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في سوريا.
ولكن تم نقض هذا الحكم من قبل المحكمة العليا الفرنسية، والتي أمرت بإعادة المحاكمة في سبتمبر/أيلول 2021، ويعني القرار أنه يمكن للقاضي أن يحيل لافارج وثمانية من مسؤوليها التنفيذيين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون، للمحاكمة.
و يُشتبه في أن "لافارج" قامت بتمويل العديد من المنظمات الإرهابية حتى عام 2014، بما في ذلك تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، من أجل الحفاظ على مصنعها في شمال سوريا.
وزارة الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
فرنسا وإيطاليا تعلقان على طرد روسيا لجزء من طواقمهم الدبلوماسية في روسيا
11:43 GMT
ورفض محامو لافارج التعليق على الحكم عندما اتصلت بهم وكالة "فرانس برس".
وتم إطلاق القضية في عام 2017 من قبل موظفين سابقين في لافارج للإسمنت في سوريا (LCS) بدعم من المنظمات غير الحكومية، وانضم إليهم لاحقًا عشرات العمال السابقين في الموقع.
وقال جوزيف بريهام ، محامي قرابة 100 موظف سابق: "هذه خطوة أخرى ضد الإفلات من العقاب على أسوأ الجرائم التي يرتكبها اللاعبون الاقتصاديون - لم يعد من الممكن اليوم الاختباء خلف ورقة تين للجهل المنظم".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала