https://arabic.sputniknews.com/20220518/مسؤول-أوروبي-مصير-الأصول-الروسية-تحددها-قوانين-الدول-1062401950.html

مسؤول أوروبي: مصير الأصول الروسية تحددها "قوانين الدول"

مسؤول أوروبي: مصير الأصول الروسية تحددها "قوانين الدول"

قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية ومفوض التجارة، فالديس دومبروفسكيس، اليوم الأربعاء، إن مصير الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي سيتقرر وفقًا لقانون... 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T17:16+0000

2022-05-18T17:16+0000

2022-05-18T17:16+0000

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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بروكسل- سبوتنيك. وأضاف دومبروفسكيس في تصريح أنه "بالحديث عن الأصول الخاصة، هناك تجميد، وثمة مجموعة عمل داخل المفوضية الأوروبية للتنسيق مع الدول الأعضاء بشأن تحديد أصول الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات، واتخاذ بعض الخطوات نحو المصادرة"، مؤكدا أن ذلك يتم "على أساس القانون الجنائي للبلد حيث توجد الأصول".وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، ردا على العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها موسكو في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.وشملت العقوبات الغربية على روسيا، تجميد الأصول الروسية في الخارج، واستبعاد عدد من البنوك الروسية خارج نظام "سويفت" العالمي للمعاملات المالية.وفي وقت سابق من الشهر الحاري، وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فكرة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بمنح الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا بـ "السرقة". وأشار لافروف إلى أن مثل تلك التصرفات من جانب الغرب أصبحت بمثابة "عادة" لديه.واقترح بوريل، في وقت سابق، أن تنظر بروكسل في مسألة سحب احتياطيات النقد الأجنبي الروسي المجمدة، واستخدامها في عملية إعادة إعمار أوكرانيا، بعد انتهاء الحرب هناك.

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