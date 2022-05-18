https://arabic.sputniknews.com/20220518/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-حلف-الناتو-قادر-على-حل-أي-خلافات-بشأن-انضمام-السويد-وفنلندا-1062408455.html

مستشار الأمن القومي الأمريكي: حلف الناتو قادر على حل أي خلافات بشأن انضمام السويد وفنلندا

مستشار الأمن القومي الأمريكي: حلف الناتو قادر على حل أي خلافات بشأن انضمام السويد وفنلندا

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن حلف الناتو قادرا على حل أي خلافات بشأن انضمام السويد وفنلندا للحلف، مشيرا إلى أن واشنطن تجري محادثات مع... 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T21:59+0000

2022-05-18T21:59+0000

2022-05-18T21:59+0000

الناتو

السويد

أخبار تركيا اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح سوليفان، خلال إفادة صحفية اليوم، الأربعاء، "نحن على ثقة من أنه في نهاية المطاف، ستتمتع فنلندا والسويد بعملية انضمام فعالة، وأنه يمكن معالجة مخاوف تركيا"، قبل أن يضيف، "الدول الأعضاء لديها كل منها وجهة نظر لكن الحلف قادر على حل أي خلافات".وتابع سوليفان، "تعمل فنلندا والسويد بشكل مباشر مع تركيا للقيام بذلك، لكننا نتحدث أيضا مع الأتراك في محاولة للمساعدة في تسهيل ذلك".وفي وقت سابق من اليوم، أبلغت تركيا مسؤولين من دول غربية عدم موافقتها على توسع الناتو لحين معالجة مخاوفها.وأفاد التلفزيون التركي، بأن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أبلغ مسؤولين من الولايات المتحدة وفنلندا والسويد وبريطانيا وألمانيا، بأن مسألة انضمام هلسنكي وستوكهولم إلى حلف الناتو، لن تتقدم إذا لم يتم معالجة مخاوف بلاده الأمنيةوبحث قالين بحسب تلفزيون "تي.آر.تي" التركي، خلال اتصال هاتفي، طلب انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو مع مسؤولين من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وفنلندا والسويد.وأبلغ قالين المسؤولين الغربيين بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة نحو مخاوف تركيا الأمنية، مؤكدا أنه إذا لم تُلبَّى مطالب أنقرة لإزالة مخاوفها الأمنية فإن مسألة انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو لن تتقدم.وشدد المسؤول التركي على أن أنقرة لن تقبل بأن تسمح للدول الأعضاء في حلف الناتو، أن تستضيف أعضاء لتنظيمات "إرهابية" بالعمل في أراضيها.وبوقت سابق، اليوم الأربعاء، عرقلت تركيا، بدء عملية النظر في طلب السويد وفنلندا، للانضمام إلى الناتو.وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مصدر وصفته بـ "المطلع"، أن :وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في وقت سابق، أن أنقرة سترفض طلب فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف الناتو، متهما الدولتين بإيواء "إرهابيين مطلوبين" على أراضيهما.وحذرت روسيا في أكثر من مناسبة، من أن إقدام فنلندا والسويد على الانضمام لحلف الناتو، سيتطلب اتخاذ إجراءات من جانب روسيا، لحماية أمنها من التهديدات التي يشكلها الحلف لها، معتبرة أن خطوة الانضمام غير مبررة، لأن موسكو ليس لديها أي مشاكل مع هاتين الدولتين.

https://arabic.sputniknews.com/20220518/تركيا-ينبغي-تبديد-مخاوفنا-من-انضمام-فنلندا-والسويد-للناتو-1062407975.html

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