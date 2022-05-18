مشهد جوي لمطار البحر الأحمر الذي تشيده السعودية… فيديو
© AP Photo / Amr Nabilالخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020
© AP Photo / Amr Nabil
تواصل السعودية العمل على استكمال مطار البحر الأحمر الدولي، الذي يمثل نقلة كبرى في عالم النقل الجوي بالمملكة ويخدم رؤيتها المستقبلية للاستثمار السياحي.
ونشرت الصفحة الرسمية لـ "شركة البحر الأحمر" على "تويتر" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد بعض مراحل الإنشاء التي يشهدها المطار، مشيرة إلى أنه تم الانتهاءمن تركيب كابلات الإضاءة بطول 400 كيلومترا على المدرج الرئيسي للمطار.
إنجاز جديد في #مطار_البحر_الأحمر_الدولي، إذ تم الانتهاء من تركيب كابلات إضاءة بطول 400 كم في مدرج المطار الرئيسي. #بإنجازاتنا_نقود pic.twitter.com/z4SpV3DDgN— شركة البحر الأحمر للتطوير (@TheRedSeaSA) May 18, 2022
وفي تدوينة سابقة، نشرت الشركة صورا جوية لتطوير المطار، الذي تقول بعض التقارير إن قدرته الاستيعابية تصل إلى نحو مليون مسافر سنويا.
صور جوية مُلتقطة لتطورات الأعمال في مطار #وجهة_البحر_الأحمر والذي تعمل عليه شركتي "نسما وشركاهم" و "المباني للمقاولات" استعداداً لاستقبال زوار الوجهة. #بإنجازاتنا_نقود https://t.co/LdE6fIFsn4— شركة البحر الأحمر للتطوير (@TheRedSeaSA) April 26, 2022
ويخدم المطار شروع البحر الأحمر، الذي تخطط المملكة العربية السعودية لجعله أكثر المشاريع السياحية طموحا في العالم.
وبحسب ما ذكرته شبكة "العربية نت" فإن جميع الخدمات الأرضية بالمطار ستعتمد على استخدام الطاقة من مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.