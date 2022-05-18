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مشهد جوي لمطار البحر الأحمر الذي تشيده السعودية… فيديو
مشهد جوي لمطار البحر الأحمر الذي تشيده السعودية… فيديو
تواصل السعودية العمل على استكمال مطار البحر الأحمر الدولي، الذي يمثل نقلة كبرى في عالم النقل الجوي بالمملكة ويخدم رؤيتها المستقبلية للاستثمار السياحي. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T17:03+0000
2022-05-18T17:03+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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ونشرت الصفحة الرسمية لـ "شركة البحر الأحمر" على "تويتر" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد بعض مراحل الإنشاء التي يشهدها المطار، مشيرة إلى أنه تم الانتهاءمن تركيب كابلات الإضاءة بطول 400 كيلومترا على المدرج الرئيسي للمطار.وفي تدوينة سابقة، نشرت الشركة صورا جوية لتطوير المطار، الذي تقول بعض التقارير إن قدرته الاستيعابية تصل إلى نحو مليون مسافر سنويا.ويخدم المطار شروع البحر الأحمر، الذي تخطط المملكة العربية السعودية لجعله أكثر المشاريع السياحية طموحا في العالم.وبحسب ما ذكرته شبكة "العربية نت" فإن جميع الخدمات الأرضية بالمطار ستعتمد على استخدام الطاقة من مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

مشهد جوي لمطار البحر الأحمر الذي تشيده السعودية… فيديو

17:03 GMT 18.05.2022
© AP Photo / Amr Nabilالخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020
الخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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تواصل السعودية العمل على استكمال مطار البحر الأحمر الدولي، الذي يمثل نقلة كبرى في عالم النقل الجوي بالمملكة ويخدم رؤيتها المستقبلية للاستثمار السياحي.
ونشرت الصفحة الرسمية لـ "شركة البحر الأحمر" على "تويتر" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد بعض مراحل الإنشاء التي يشهدها المطار، مشيرة إلى أنه تم الانتهاءمن تركيب كابلات الإضاءة بطول 400 كيلومترا على المدرج الرئيسي للمطار.
وفي تدوينة سابقة، نشرت الشركة صورا جوية لتطوير المطار، الذي تقول بعض التقارير إن قدرته الاستيعابية تصل إلى نحو مليون مسافر سنويا.
ويخدم المطار شروع البحر الأحمر، الذي تخطط المملكة العربية السعودية لجعله أكثر المشاريع السياحية طموحا في العالم.
وبحسب ما ذكرته شبكة "العربية نت" فإن جميع الخدمات الأرضية بالمطار ستعتمد على استخدام الطاقة من مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
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