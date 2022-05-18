https://arabic.sputniknews.com/20220518/معهد-أبحاث-من-غير-المحتمل-أن-تتمكن-أي-دولة-من-تعويض-خسائر-تصدير-القمح-بعد-الحظر-الهندي-1062393212.html

معهد أبحاث: من غير المحتمل أن تتمكن أي دولة من تعويض خسائر تصدير القمح بعد الحظر الهندي

معهد أبحاث: من غير المحتمل أن تتمكن أي دولة من تعويض خسائر تصدير القمح بعد الحظر الهندي

قال روب فوس، مدير قسم التجارة والأسواق والمؤسسات في معهد أبحاث السياسة الغذائية الدولي، لسبوتنيك، إنه من المستبعد جدًا أن يكون هناك بلد يمكنه سد الفجوة الحالية... 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T13:40+0000

2022-05-18T13:40+0000

2022-05-18T13:40+0000

العالم

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وأوضح فوس: ووفقًا للخبير، يجب أن تستخدم الدول الأزمة لتحسين الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج المستدام، وكذلك من خلال تنويع قنوات الإنتاج المحلي والتجارة.وأضاف: وقال فوس إن مثل هذه الإجراءات التجارية لا تؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة من خلال رفع الأسعار في الأسواق العالمية، الأمر الذي سيضر أيضًا بالمستهلكين في البلدان التي تطبق مثل هذه السياسات "الأنانية".

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العالم