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المفوض الاقتصادي الأوروبي يعلن "حظر" حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي السادسة ضد روسيا
المفوض الاقتصادي الأوروبي يعلن "حظر" حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي السادسة ضد روسيا
أعلن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني، اليوم الأربعاء، عن "حظر" الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T14:26+0000
2022-05-18T14:41+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأعرب جينتيلوني على قناة "رأي نيوز 24" عن "أمله في إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق".وتابع جينتيلوني: "اعتمدنا 5 حزم من العقوبات بسرعة كبيرة وبالإجماع، ولكن الحزمة السادسة لا تزال معلقة لأسباب معروفة، أنا متفائل بشأن احتمالات التوصل إلى حل وسط".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 17 مايو/أيار إن الدول الأوروبية تفرض عقوبات على روسيا الاتحادية تحت ضغط من الحاكم الأمريكي، وهذا يسبب أضرارا لاقتصاداتها.وقال بوتين في اجتماع مخصص لقطاع النفط، عقد اليوم الثلاثاء: "اليوم نرى أنه لأسباب سياسية مطلقة، وبسبب طموحاتهم الخاصة وتحت ضغط من الحاكم الأمريكي، فإن الدول الأوروبية تفرض المزيد والمزيد من العقوبات الجديدة على أسواق النفط والغاز".وأضاف الرئيس الروسي، أن كل هذا يؤدي إلى التضخم، والدول الأوروبية، بدلا من الاعتراف بأخطائها، "تبحث عن المذنبين على جانب آخر".
https://arabic.sputniknews.com/20220518/أوروبا-تعلن-احتياجها-210-مليار-يورو--للتخلي-عن-مصادر-الطاقة-الروسية-1062392270.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

المفوض الاقتصادي الأوروبي يعلن "حظر" حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي السادسة ضد روسيا

14:26 GMT 18.05.2022 (تم التحديث: 14:41 GMT 18.05.2022)
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND الاتحاد الأوروبي، 2017
 الاتحاد الأوروبي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND
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أعلن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني، اليوم الأربعاء، عن "حظر" الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وأعرب جينتيلوني على قناة "رأي نيوز 24" عن "أمله في إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق".
وتابع جينتيلوني: "اعتمدنا 5 حزم من العقوبات بسرعة كبيرة وبالإجماع، ولكن الحزمة السادسة لا تزال معلقة لأسباب معروفة، أنا متفائل بشأن احتمالات التوصل إلى حل وسط".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 17 مايو/أيار إن الدول الأوروبية تفرض عقوبات على روسيا الاتحادية تحت ضغط من الحاكم الأمريكي، وهذا يسبب أضرارا لاقتصاداتها.
المفوضية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
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13:18 GMT
وقال بوتين في اجتماع مخصص لقطاع النفط، عقد اليوم الثلاثاء: "اليوم نرى أنه لأسباب سياسية مطلقة، وبسبب طموحاتهم الخاصة وتحت ضغط من الحاكم الأمريكي، فإن الدول الأوروبية تفرض المزيد والمزيد من العقوبات الجديدة على أسواق النفط والغاز".
وأضاف الرئيس الروسي، أن كل هذا يؤدي إلى التضخم، والدول الأوروبية، بدلا من الاعتراف بأخطائها، "تبحث عن المذنبين على جانب آخر".
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