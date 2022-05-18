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https://arabic.sputniknews.com/20220518/مقتل-4-أشخاص-وإصابة-7-آخرين-جراء-احتجاز-رهائن-داخل-مكتب-حكومي-في-إيران-فيديو-1062380891.html
مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء احتجاز رهائن داخل مكتب حكومي في إيران... فيديو
مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء احتجاز رهائن داخل مكتب حكومي في إيران... فيديو
وقعت عملية احتجاز رهائن، اليوم الأربعاء، في أحد المكاتب الحكومية في مدينة إيلام غربي إيران، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T09:30+0000
2022-05-18T09:30+0000
أخبار إيران
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وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن "موظفا سابقا في منظمة الأملاك التابعة لمؤسسة المحرومين، احتجز صباح اليوم عددا من العاملين كرهائن في مقر المنظمة".وأوضحت أن "ما لا يقل عن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب سبعة آخرون بجروح جراء إطلاق النار عليهم من قبل الخاطف بمدينة إيلام غربي إيران".ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، عن مصدر أمني قوله، إن "الخاطف كان يحمل مسدسا، وبعدها قام بالانتحار بإطلاق النار على نفسه"، مضيفة أن "الخاطف كان موظفا سابقا في منظمة الأملاك في محافظة إيلام، وطُرد من عمله في الفترة الأخيرة".
أخبار إيران
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أخبار إيران

مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء احتجاز رهائن داخل مكتب حكومي في إيران... فيديو

09:30 GMT 18.05.2022
© AFP 2022 / Omid Vahabzadeh إطلاق نار داخل مبنى البرلمان الإيراني وسط العاصمة طهران، إيران
 إطلاق نار داخل مبنى البرلمان الإيراني وسط العاصمة طهران، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AFP 2022 / Omid Vahabzadeh
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وقعت عملية احتجاز رهائن، اليوم الأربعاء، في أحد المكاتب الحكومية في مدينة إيلام غربي إيران، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين.
وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن "موظفا سابقا في منظمة الأملاك التابعة لمؤسسة المحرومين، احتجز صباح اليوم عددا من العاملين كرهائن في مقر المنظمة".
وأوضحت أن "ما لا يقل عن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب سبعة آخرون بجروح جراء إطلاق النار عليهم من قبل الخاطف بمدينة إيلام غربي إيران".
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، عن مصدر أمني قوله، إن "الخاطف كان يحمل مسدسا، وبعدها قام بالانتحار بإطلاق النار على نفسه"، مضيفة أن "الخاطف كان موظفا سابقا في منظمة الأملاك في محافظة إيلام، وطُرد من عمله في الفترة الأخيرة".
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