https://arabic.sputniknews.com/20220518/مقتل-9-وإصابة-24-في-عملية-لـمكافحة-الإرهاب-في-طاجيكستان-1062389606.html
مقتل 9 وإصابة 24 في عملية لـ"مكافحة الإرهاب" في طاجيكستان
مقتل 9 وإصابة 24 في عملية لـ"مكافحة الإرهاب" في طاجيكستان
أعلنت وزارة الداخلية في طاجيكستان، اليوم الأربعاء، مصرع 9 أشخاص، بينهم ضابط طاجيكي، وأصيب 24 آخرون خلال عملية "مكافحة الإرهاب" في منطقة طاجيكستان المضطربة على... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T12:31+0000
2022-05-18T12:31+0000
2022-05-18T12:31+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1057289981_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e77401677b0d4b5ce9315a2612fcc39.jpg
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الوزارة بيانا قالت فيه إن ضابطا قتل وأصيب 13 جنديا بجروح خطيرة، مضيفة أن ثمانية من عناصر "جماعة مسلحة غير شرعية" قتلوا وأصيب 11 آخرون خلال عملية في منطقة جورنو باداخشان شرقي البلاد.وفي وقت سابق، وصل وفد عسكري إيراني رفيع المستوى بقيادة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري إلى جمهورية طاجيكستان، في زيارة تهدف لتعزيز وتطوير التعاون العسكري والدفاعي المشترك.ونقلت وكالة "إرنا"، يوم الاثنين الماضي، عن رئيس هيئة الأركان أن الزيارة تهدف لتعزيز وتطوير التعاون العسكري والدفاعي بين بلاده وجمهورية طاجيكستان.وذكر باقري أن الزيارة ستشهد عقد اجتماعات ثنائية خلال الرحلة مع المسؤولين العسكريين والسياسيين في طاجيكستان من أجل تحسين الأمن والسلام في كلا البلدين، وأشار إلى أن إيران وطاجيكستان تقعان في منطقة جيوسياسية حساسة تشهد أحداثا سوف تلقي بظلالها على كل من البلدين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1057289981_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c42c05245b42d45211be42d0dbab1a1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
مقتل 9 وإصابة 24 في عملية لـ"مكافحة الإرهاب" في طاجيكستان
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية في طاجيكستان، اليوم الأربعاء، مصرع 9 أشخاص، بينهم ضابط طاجيكي، وأصيب 24 آخرون خلال عملية "مكافحة الإرهاب" في منطقة طاجيكستان المضطربة على الحدود مع أفغانستان والصين.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الوزارة بيانا قالت فيه إن ضابطا قتل وأصيب 13 جنديا بجروح خطيرة، مضيفة أن ثمانية من عناصر "جماعة مسلحة غير شرعية" قتلوا وأصيب 11 آخرون خلال عملية في منطقة جورنو باداخشان شرقي البلاد.
وفي وقت سابق، وصل وفد عسكري إيراني رفيع المستوى بقيادة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري إلى جمهورية طاجيكستان، في زيارة تهدف لتعزيز وتطوير التعاون العسكري والدفاعي المشترك.
ونقلت وكالة "إرنا"
، يوم الاثنين الماضي، عن رئيس هيئة الأركان أن الزيارة تهدف لتعزيز وتطوير التعاون العسكري والدفاعي بين بلاده وجمهورية طاجيكستان.
وذكر باقري أن الزيارة ستشهد عقد اجتماعات ثنائية خلال الرحلة مع المسؤولين العسكريين والسياسيين في طاجيكستان من أجل تحسين الأمن والسلام في كلا البلدين، وأشار إلى أن إيران وطاجيكستان تقعان في منطقة جيوسياسية حساسة تشهد أحداثا سوف تلقي بظلالها على كل من البلدين.