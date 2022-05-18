مهرجان كان السينمائي يستضيف نجوما من جميع أنحاء العالم

© AP Photo / Petros Giannakourisالممثلة الفرنسية فريديريك بيل على البساط الأحمر بمهرجان كان السينمائي عام 2022
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© AP Photo / Petros Giannakouris
الممثلة الفرنسية فريديريك بيل على البساط الأحمر بمهرجان كان السينمائي عام 2022
© AFP 2022 / Antonin Thuillierأليس عبد العزيز على السجاد الأحمر خلال مهرجان كان السينمائي عام 2022
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© AFP 2022 / Antonin Thuillier
أليس عبد العزيز على السجاد الأحمر خلال مهرجان كان السينمائي عام 2022
© AP Photo / Vianney Le Caer/Invisionالممثلة الأمريكية إيفا لونجوريا بمهرجان كان السينمائي عام 2022
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© AP Photo / Vianney Le Caer/Invision
الممثلة الأمريكية إيفا لونجوريا بمهرجان كان السينمائي عام 2022
© AFP 2022 / Patricia de Melo Moreiraالممثلة الألمانية (يسار) الضيوف الآخرون في افتتاح مهرجان كان السينمائي الــ75
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© AFP 2022 / Patricia de Melo Moreira
الممثلة الألمانية (يسار) الضيوف الآخرون في افتتاح مهرجان كان السينمائي الــ75
© AFP 2022 / Stefano Rellandiniصحافيون يصورون الممثل الأمريكي فورست ويتيكر خلال مؤتمر صحفي خلال مهرجان كان السينمائي الــ75
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© AFP 2022 / Stefano Rellandini
صحافيون يصورون الممثل الأمريكي فورست ويتيكر خلال مؤتمر صحفي خلال مهرجان كان السينمائي الــ75
© AFP 2022 / Patricia de Melo Moreiraديدي ستون أولوميد على البساط الأحمر أثناء افتتاح مهرجان كان السينمائي الــ75
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© AFP 2022 / Patricia de Melo Moreira
ديدي ستون أولوميد على البساط الأحمر أثناء افتتاح مهرجان كان السينمائي الــ75
© AFP 2022 / Loic Venanceعارضة الأزياء الروسية فيكتوريا بونيا
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© AFP 2022 / Loic Venance
عارضة الأزياء الروسية فيكتوريا بونيا
© AFP 2022 / Antonin Thuillierوصول ضيفة إلى مهرجان كان السينمائي الــ75
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© AFP 2022 / Antonin Thuillier
وصول ضيفة إلى مهرجان كان السينمائي الــ75
© AFP 2022 / Loic Venanceالممثل الفرنسي رومان دوريس (يسار)، المخرج الفرنسي ميشيل هازانافيسيوس والممثلة الفرنسية سيمون هازانافيسيوس
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© AFP 2022 / Loic Venance
الممثل الفرنسي رومان دوريس (يسار)، المخرج الفرنسي ميشيل هازانافيسيوس والممثلة الفرنسية سيمون هازانافيسيوس
© AFP 2022 / Antonin Thuillierطفلة صغيرة على البساط الأحمر خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي الــ75
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© AFP 2022 / Antonin Thuillier
طفلة صغيرة على البساط الأحمر خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي الــ75
© AFP 2022 / Loic Venanceالممثلة الهندية ديبيكا بادوكون على السجاد الأحمر
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© AFP 2022 / Loic Venance
الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون على السجاد الأحمر
© AFP 2022 / Patricia De Melo Moreiraالممثلة المولديفية الفيرا جين على البساط الأحمر أثناء انطلاق مهرجان كان السينمائي الــ75
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© AFP 2022 / Patricia De Melo Moreira
الممثلة المولديفية الفيرا جين على البساط الأحمر أثناء انطلاق مهرجان كان السينمائي الــ75
© AFP 2022 / Antonin Thuillierالممثلة الإسبانية روسي دي بالما خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي
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© AFP 2022 / Antonin Thuillier
الممثلة الإسبانية روسي دي بالما خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي
© AFP 2022 / Antonin Thuillierالممثلة الهندية أورفاشي راوتيلا خلال انطلاق مهرجان كان السينمائي
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© AFP 2022 / Antonin Thuillier
الممثلة الهندية أورفاشي راوتيلا خلال انطلاق مهرجان كان السينمائي
© AFP 2022 / Valery Hacheعارضة الأزياء الوملكة الجمال الفرنسية ميريا لالاغونا
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© AFP 2022 / Valery Hache
عارضة الأزياء الوملكة الجمال الفرنسية ميريا لالاغونا