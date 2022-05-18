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https://arabic.sputniknews.com/20220518/مهرجان-كان-السينمائي-يستضيف-نجوما-من-جميع-أنحاء-العالم-1062376789.html
مهرجان كان السينمائي يستضيف نجوما من جميع أنحاء العالم
مهرجان كان السينمائي يستضيف نجوما من جميع أنحاء العالم
تم افتتاح مهرجان كان السينمائي الــ75، جنوبي فرنسا، أمس الثلاثاء، بحضور الكثير من الممثلين وعارضات الأزياء، منهم مثلا الممثلة الأمريكية إيفا لونجوريا وعارضة... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
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фото, صور, وسائط متعددة

مهرجان كان السينمائي يستضيف نجوما من جميع أنحاء العالم

10:53 GMT 18.05.2022 (تم التحديث: 10:54 GMT 18.05.2022)
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تم افتتاح مهرجان كان السينمائي الــ75، جنوبي فرنسا، أمس الثلاثاء، بحضور الكثير من الممثلين وعارضات الأزياء، منهم مثلا الممثلة الأمريكية إيفا لونجوريا وعارضة الأزياء الروسية فيكتوريا بونيا.
© AP Photo / Petros Giannakourisالممثلة الفرنسية فريديريك بيل على البساط الأحمر بمهرجان كان السينمائي عام 2022
الممثلة الفرنسية فريديريك بيل على البساط الأحمر بمهرجان كان السينمائي عام 2022 - سبوتنيك عربي
1/15
© AP Photo / Petros Giannakouris
الممثلة الفرنسية فريديريك بيل على البساط الأحمر بمهرجان كان السينمائي عام 2022
© AFP 2022 / Antonin Thuillierأليس عبد العزيز على السجاد الأحمر خلال مهرجان كان السينمائي عام 2022
أليس عبد العزيز على السجاد الأحمر خلال مهرجان كان السينمائي عام 2022 - سبوتنيك عربي
2/15
© AFP 2022 / Antonin Thuillier
أليس عبد العزيز على السجاد الأحمر خلال مهرجان كان السينمائي عام 2022
© AP Photo / Vianney Le Caer/Invisionالممثلة الأمريكية إيفا لونجوريا بمهرجان كان السينمائي عام 2022
الممثلة الأمريكية إيفا لونجوريا بمهرجان كان السينمائي عام 2022 - سبوتنيك عربي
3/15
© AP Photo / Vianney Le Caer/Invision
الممثلة الأمريكية إيفا لونجوريا بمهرجان كان السينمائي عام 2022
© AFP 2022 / Patricia de Melo Moreiraالممثلة الألمانية (يسار) الضيوف الآخرون في افتتاح مهرجان كان السينمائي الــ75
الممثلة الألمانية (يسار) الضيوف الآخرون في افتتاح مهرجان كان السينمائي الــ75 - سبوتنيك عربي
4/15
© AFP 2022 / Patricia de Melo Moreira
الممثلة الألمانية (يسار) الضيوف الآخرون في افتتاح مهرجان كان السينمائي الــ75
© AFP 2022 / Stefano Rellandiniصحافيون يصورون الممثل الأمريكي فورست ويتيكر خلال مؤتمر صحفي خلال مهرجان كان السينمائي الــ75
صحافيون يصورون الممثل الأمريكي فورست ويتيكر خلال مؤتمر صحفي خلال مهرجان كان السينمائي الــ75 - سبوتنيك عربي
5/15
© AFP 2022 / Stefano Rellandini
صحافيون يصورون الممثل الأمريكي فورست ويتيكر خلال مؤتمر صحفي خلال مهرجان كان السينمائي الــ75
© AFP 2022 / Patricia de Melo Moreiraديدي ستون أولوميد على البساط الأحمر أثناء افتتاح مهرجان كان السينمائي الــ75
ديدي ستون أولوميد على البساط الأحمر أثناء افتتاح مهرجان كان السينمائي الــ75 - سبوتنيك عربي
6/15
© AFP 2022 / Patricia de Melo Moreira
ديدي ستون أولوميد على البساط الأحمر أثناء افتتاح مهرجان كان السينمائي الــ75
© AFP 2022 / Loic Venanceعارضة الأزياء الروسية فيكتوريا بونيا
عارضة الأزياء الروسية فيكتوريا بونيا - سبوتنيك عربي
7/15
© AFP 2022 / Loic Venance
عارضة الأزياء الروسية فيكتوريا بونيا
© AFP 2022 / Antonin Thuillierوصول ضيفة إلى مهرجان كان السينمائي الــ75
وصول ضيفة إلى مهرجان كان السينمائي الــ75 - سبوتنيك عربي
8/15
© AFP 2022 / Antonin Thuillier
وصول ضيفة إلى مهرجان كان السينمائي الــ75
© AFP 2022 / Loic Venanceالممثل الفرنسي رومان دوريس (يسار)، المخرج الفرنسي ميشيل هازانافيسيوس والممثلة الفرنسية سيمون هازانافيسيوس
الممثل الفرنسي رومان دوريس (يسار)، المخرج الفرنسي ميشيل هازانافيسيوس والممثلة الفرنسية سيمون هازانافيسيوس - سبوتنيك عربي
9/15
© AFP 2022 / Loic Venance
الممثل الفرنسي رومان دوريس (يسار)، المخرج الفرنسي ميشيل هازانافيسيوس والممثلة الفرنسية سيمون هازانافيسيوس
© AFP 2022 / Antonin Thuillierطفلة صغيرة على البساط الأحمر خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي الــ75
طفلة صغيرة على البساط الأحمر خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي الــ75 - سبوتنيك عربي
10/15
© AFP 2022 / Antonin Thuillier
طفلة صغيرة على البساط الأحمر خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي الــ75
© AFP 2022 / Loic Venanceالممثلة الهندية ديبيكا بادوكون على السجاد الأحمر
الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون على السجاد الأحمر - سبوتنيك عربي
11/15
© AFP 2022 / Loic Venance
الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون على السجاد الأحمر
© AFP 2022 / Patricia De Melo Moreiraالممثلة المولديفية الفيرا جين على البساط الأحمر أثناء انطلاق مهرجان كان السينمائي الــ75
الممثلة المولديفية الفيرا جين على البساط الأحمر أثناء انطلاق مهرجان كان السينمائي الــ75 - سبوتنيك عربي
12/15
© AFP 2022 / Patricia De Melo Moreira
الممثلة المولديفية الفيرا جين على البساط الأحمر أثناء انطلاق مهرجان كان السينمائي الــ75
© AFP 2022 / Antonin Thuillierالممثلة الإسبانية روسي دي بالما خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي
الممثلة الإسبانية روسي دي بالما خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي - سبوتنيك عربي
13/15
© AFP 2022 / Antonin Thuillier
الممثلة الإسبانية روسي دي بالما خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي
© AFP 2022 / Antonin Thuillierالممثلة الهندية أورفاشي راوتيلا خلال انطلاق مهرجان كان السينمائي
الممثلة الهندية أورفاشي راوتيلا خلال انطلاق مهرجان كان السينمائي - سبوتنيك عربي
14/15
© AFP 2022 / Antonin Thuillier
الممثلة الهندية أورفاشي راوتيلا خلال انطلاق مهرجان كان السينمائي
© AFP 2022 / Valery Hacheعارضة الأزياء الوملكة الجمال الفرنسية ميريا لالاغونا
عارضة الأزياء الوملكة الجمال الفرنسية ميريا لالاغونا - سبوتنيك عربي
15/15
© AFP 2022 / Valery Hache
عارضة الأزياء الوملكة الجمال الفرنسية ميريا لالاغونا
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