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https://arabic.sputniknews.com/20220518/نجل-الضابط-الإسرائيلي-المقتول-يوجه-انتقادات-شديدة-لبينيت-لا-تستحق-أن-تكون-في-منزلنا-1062403186.html
نجل الضابط الإسرائيلي المقتول يوجه انتقادات شديدة لبينيت: لا تستحق أن تكون في منزلنا
نجل الضابط الإسرائيلي المقتول يوجه انتقادات شديدة لبينيت: لا تستحق أن تكون في منزلنا
تعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية لموقف محرج لدى تقديمه واجب العزاء في مقتل أحد ضباط الشرطة الإسرائيلية خلال عملية عسكرية بالضفة الغربية يوم الجمعة الماضي. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T18:10+0000
2022-05-18T18:10+0000
نفتالي بينيت
أخبار الضفة الغربية
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
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وزار بينيت صباح اليوم الأربعاء عائلة الضابط نوعم راز (47 عاما) في وحدة "يمام" الخاصة، الذي قتل خلال اقتحام الجيش والشرطة الإسرائيليين مدينة جنين شمالي الضفة، وفق صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.ولدى تقديمه العزاء في منزل الأسرة بمستوطنة "كيدا" بالضفة الغربية، قال "باري" النجل الأكبر للضابط القتيل لبينيت: "أنا لا أعرف كيف تنظر إلى نفسك في المرآة. أنا أتهمك. أنت مذنب مثل الإرهابي (يقصد المسلح الذي أطلق النار على والده)".وأضاف الابن مخاطبا رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لقد أفسدت فرصتك. نريد أن نرى شخصا نؤمن به. أنت لا تستحق أن تكون في المنزل الذي عاش فيه والدي".كانت الزيارة مقررة في الساعة 9:00 صباحا لكن بينيت وصل قبل ذلك بساعة، على ما يبدو لتجنب المظاهرات ضده، وخلال الزيارة انقطعت الكهرباء في البلدة ويشتبه في أنها كانت متعمدة، وفق الصحيفة.من جانبها، قالت إفرات أرملة الضابط لبينيت: "لديك المزيد من الوقت للتغيير. كل يوم تكون فيه على هذا الكرسي، يمكنك التغيير. عندما لا تكون وفيا لما تم اختيارك من أجله - لن تكون هنا".ولدى مغادرته المنزل، واجه بينيت تظاهرة نظمها عدد من سكان المستوطنة احتجاجا على زيارته، رفعوا خلالها لافتات وأطلقوا شعارات تطالب باستقالته.وفي وقت لاحق اليوم، علق بينيت على الانتقادات التي وجهت له من قبل أسرة راز، قائلا في تغريدة على تويتر: "حق عائلة كل بطل إسرائيلي الكامل في التعبير لي عن أي شيء يدور في أذهانهم، ودوري هو أن أستمع وأنصت".
https://arabic.sputniknews.com/20220513/مراقبون-اقتحام-إسرائيل-مخيم-جنين-محاولة-لطمس-معالم-جريمة-قتل-شرين-أبو-عاقلة-1062189790.html
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نفتالي بينيت, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

نجل الضابط الإسرائيلي المقتول يوجه انتقادات شديدة لبينيت: لا تستحق أن تكون في منزلنا

18:10 GMT 18.05.2022
© AP Photoنفتالي بينيت
نفتالي بينيت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AP Photo
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تعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية لموقف محرج لدى تقديمه واجب العزاء في مقتل أحد ضباط الشرطة الإسرائيلية خلال عملية عسكرية بالضفة الغربية يوم الجمعة الماضي.
وزار بينيت صباح اليوم الأربعاء عائلة الضابط نوعم راز (47 عاما) في وحدة "يمام" الخاصة، الذي قتل خلال اقتحام الجيش والشرطة الإسرائيليين مدينة جنين شمالي الضفة، وفق صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.
ولدى تقديمه العزاء في منزل الأسرة بمستوطنة "كيدا" بالضفة الغربية، قال "باري" النجل الأكبر للضابط القتيل لبينيت: "أنا لا أعرف كيف تنظر إلى نفسك في المرآة. أنا أتهمك. أنت مذنب مثل الإرهابي (يقصد المسلح الذي أطلق النار على والده)".
وأضاف الابن مخاطبا رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لقد أفسدت فرصتك. نريد أن نرى شخصا نؤمن به. أنت لا تستحق أن تكون في المنزل الذي عاش فيه والدي".
فنانون فلسطينيون يرسمون جدارية، في مدينة غزة 12 مايو/أيار2022، تكريما للصحفية المخضرمة لقناة الجزيرة، الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
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كانت الزيارة مقررة في الساعة 9:00 صباحا لكن بينيت وصل قبل ذلك بساعة، على ما يبدو لتجنب المظاهرات ضده، وخلال الزيارة انقطعت الكهرباء في البلدة ويشتبه في أنها كانت متعمدة، وفق الصحيفة.
من جانبها، قالت إفرات أرملة الضابط لبينيت: "لديك المزيد من الوقت للتغيير. كل يوم تكون فيه على هذا الكرسي، يمكنك التغيير. عندما لا تكون وفيا لما تم اختيارك من أجله - لن تكون هنا".
ولدى مغادرته المنزل، واجه بينيت تظاهرة نظمها عدد من سكان المستوطنة احتجاجا على زيارته، رفعوا خلالها لافتات وأطلقوا شعارات تطالب باستقالته.
وفي وقت لاحق اليوم، علق بينيت على الانتقادات التي وجهت له من قبل أسرة راز، قائلا في تغريدة على تويتر: "حق عائلة كل بطل إسرائيلي الكامل في التعبير لي عن أي شيء يدور في أذهانهم، ودوري هو أن أستمع وأنصت".
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