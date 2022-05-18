https://arabic.sputniknews.com/20220518/نصر-الله-يصف-نتائج-الانتخابات-اللبنانية-بـالانتصار-الكبير-1062406919.html

نصر الله يصف نتائج الانتخابات اللبنانية بـ"الانتصار الكبير"

نصر الله يصف نتائج الانتخابات اللبنانية بـ"الانتصار الكبير"

وصف حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، نتائج الانتخابات البرلمانية في بلاده، بالانتصار الكبير في ظل الظروف التي عاشها الحزب. 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T20:43+0000

2022-05-18T20:43+0000

2022-05-18T20:43+0000

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القاهرة، 18 مايو - سبوتنيك. وأكد نصر الله أنه لا يوجد فريق سياسي حالي يمكنه الادعاء بامتلاكه أغلبية أو أكثرية نيابية في لبنان.وأوضح في كلمة متلفزة، اليوم، حول الانتخابات، أن "ما حدث هو انتصار كبير جدا يجب أن نفتخر به ونعتز به في ظل ظروف المعركة"، مضيفا، "ملفات الأزمات في البلاد لن يستطيع أي فريق وحده معالجتها حتى لو حصل على أكثرية نيابية، معنى عدم وجود أكثرية هو أن الكل مسؤول".وأضاف الأمين العام لحزب الله، أن التركيبة دون وجود أكثرية لعله يكون فيها مصلحة للبنان، حيث تلزم وتحمل المسؤولية للجميع.خسرت جماعة "حزب الله" أغلبيتها الائتلافية البرلمانية في انتخابات أسفرت عن مكاسب كبيرة لخصومها، حسبما أظهرت النتائج النهائية أمس الثلاثاء.وتنافست في الانتخابات التشريعية 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضوا يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.وينتظر أن ينتخب المجلس الجديد رئيسا جديدا للبلاد، خلفا لميشال عون، الذي يشغل هذا المنصب، منذ عام 2016، والذي تنتهي ولايته، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.وتُجرى الانتخابات في ظل معاناة لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، والتي وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقسوة في العالم.

https://arabic.sputniknews.com/20220518/نصر-الله-هل-شاهد-أحد-السفير-الإيراني-في-مراكز-الاقتراع؟-1062405270.html

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نصر الله, لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي