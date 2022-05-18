https://arabic.sputniknews.com/20220518/نوفاك-اتفقنا-مع-تركيا-زيادة-عدد-الرحلات-الجوية-بين-البلدين-1062397972.html
نوفاك: اتفقنا مع تركيا زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين
نوفاك: اتفقنا مع تركيا زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن روسيا وتركيا توصلتا إلى اتفاق لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، كما بحثتا إمكانية تشغيل... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T15:30+0000
2022-05-18T15:30+0000
2022-05-18T15:30+0000
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أخبار تركيا اليوم
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أنقرة - سبوتنيك. وقال نوفاك للصحفيين: "توصلنا لاتفاقات بشأن زيادة عدد الرحلات الجوية، سواء من الخطوط الجوية التركية أو من شركاتنا .. وهذا سيوفر العدد اللازم من الرحلات لتدفق السياح".وأضاف نوفاك: "كما بحثنا أيضا إمكانية سداد المدفوعات بالروبل الروسي أو الليرة التركية، وتشغيل بطاقة الدفع الروسية "مير" في الفنادق التركية. واتفقنا على قبول البنوك للبطاقات، واتفقنا على تهيئة الظروف لتوافر ماكينات الدفع اللازمة في الفنادق، وقد ناقشنا هذا بالتفصيل مع شركائنا الأتراك".يذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي يتواجد في زيارة عمل في تركيا، حيث بحث علاقات التعاون الثنائي مع نائب الرئيس التركي، ووزير التجارة، وممثل الجانب التركي في اللجنة الحكومية الروسية التركية.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/إعلام-لهذه-الأسباب-لا-تستطيع-تركيا-التخلي-عن-روسيا-1062087538.html
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العالم, روسيا, أخبار تركيا اليوم
نوفاك: اتفقنا مع تركيا زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن روسيا وتركيا توصلتا إلى اتفاق لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، كما بحثتا إمكانية تشغيل بطاقة الدفع الروسية "مير" في الفنادق التركية.
أنقرة - سبوتنيك. وقال نوفاك للصحفيين: "توصلنا لاتفاقات بشأن زيادة عدد الرحلات الجوية، سواء من الخطوط الجوية التركية أو من شركاتنا .. وهذا سيوفر العدد اللازم من الرحلات لتدفق السياح".
وأضاف نوفاك: "كما بحثنا أيضا إمكانية سداد المدفوعات بالروبل الروسي أو الليرة التركية، وتشغيل بطاقة الدفع الروسية "مير" في الفنادق التركية. واتفقنا على قبول البنوك للبطاقات، واتفقنا على تهيئة الظروف لتوافر ماكينات الدفع اللازمة في الفنادق، وقد ناقشنا هذا بالتفصيل مع شركائنا الأتراك".
يذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي يتواجد في زيارة عمل في تركيا، حيث بحث علاقات التعاون الثنائي مع نائب الرئيس التركي، ووزير التجارة، وممثل الجانب التركي في اللجنة الحكومية الروسية التركية.