https://arabic.sputniknews.com/20220518/هيئة-التنظيم-النووي-اليابانية-توافق-على-خطة-لتصريف-المياه-المشعة-من-محطة-فوكوشيما-في-المحيط-الهادئ-1062383920.html
هيئة التنظيم النووي اليابانية توافق على خطة لتصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما في المحيط الهادئ
هيئة التنظيم النووي اليابانية توافق على خطة لتصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما في المحيط الهادئ
أعلنت هيئة التنظيم النووي اليابانية، اليوم الأربعاء، عن خطة لتصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في المحيط الهادئ. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T10:36+0000
2022-05-18T10:36+0000
2022-05-18T10:37+0000
العالم
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وأفادت الهيئة بأنه بمجرد سماع آراء الجمهور إزاء هذه المسألة، ستتم الموافقة رسميا على الخطة، حسبما نقلت وكالة "شينخوا". وفي عام 2011 وقعت أزمة نووية لم تحدث منذ كارثة تشيرنوبل بسبب زلزال أعقبه تسونامي أدى إلى تعطيل وظائف التبريد الرئيسية في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية. وأصبحت المياه ملوثة بعد ضخها لتبريد وقود المفاعل الذائب في المجمع، واختلطت بمياه الأمطار والمياه الجوفية في الموقع.
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العالم
هيئة التنظيم النووي اليابانية توافق على خطة لتصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما في المحيط الهادئ
10:36 GMT 18.05.2022 (تم التحديث: 10:37 GMT 18.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت هيئة التنظيم النووي اليابانية، اليوم الأربعاء، عن خطة لتصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في المحيط الهادئ.
وأفادت الهيئة بأنه بمجرد سماع آراء الجمهور إزاء هذه المسألة، ستتم الموافقة رسميا على الخطة، حسبما نقلت وكالة "شينخوا".
وفي عام 2011 وقعت أزمة نووية لم تحدث منذ كارثة تشيرنوبل بسبب زلزال أعقبه تسونامي أدى إلى تعطيل وظائف التبريد الرئيسية في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية.
وأصبحت المياه ملوثة بعد ضخها لتبريد وقود المفاعل الذائب في المجمع، واختلطت بمياه الأمطار والمياه الجوفية في الموقع.