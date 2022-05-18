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https://arabic.sputniknews.com/20220518/وزيرا-خارجية-اليابان-والصين-يجتمعان-على-الإنترنت-لمناقشة-التعاون-والأمن-الإقليمي-1062390094.html
وزيرا خارجية اليابان والصين يجتمعان عبر الإنترنت لمناقشة التعاون والأمن الإقليمي
وزيرا خارجية اليابان والصين يجتمعان عبر الإنترنت لمناقشة التعاون والأمن الإقليمي
أجرى وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الأربعاء، محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي، أكد خلالها الطرفان أهمية تطوير التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T12:41+0000
2022-05-18T12:44+0000
العالم
الصين
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ووفقا لوزارة الخارجية اليابانية، تحدث هاياشي ووانغ لمدة 70 دقيقة عبر الفيديو كونفرنس:وأشار البيان إلى أن وزيري خارجية اليابان والصين أكدا التزامهما بتعزيز الحوار والتعاون الاقتصادي في مختلف المجالات، وكذلك "دفع التبادلات الشعبية والاقتصادية بين البلدين من خلال جهود الجانبين".
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وزيرا خارجية اليابان والصين يجتمعان عبر الإنترنت لمناقشة التعاون والأمن الإقليمي

12:41 GMT 18.05.2022 (تم التحديث: 12:44 GMT 18.05.2022)
© AFP 2022 / Nicolas Asfouriالجلسة الثانية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين 25 مايو 2020
الجلسة الثانية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين 25 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AFP 2022 / Nicolas Asfouri
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أجرى وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الأربعاء، محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي، أكد خلالها الطرفان أهمية تطوير التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول مخاوفهما بشأن الأمن الإقليمي.
ووفقا لوزارة الخارجية اليابانية، تحدث هاياشي ووانغ لمدة 70 دقيقة عبر الفيديو كونفرنس:

"في البداية، صرح الوزير هاياشي أنه يجب على الجانبين السعي لتحقيق رؤيتهما المشتركة المهمة لعلاقة بناءة ومستقرة ... كما أعرب هاياشي عن قلقه الشديد إزاء الأوضاع في بحر الصين الشرقي، بما في ذلك الوضع المحيط بجزر سينكاكو، وكذلك بحر الصين الجنوبي وهونغ كونغ ومنطقة شينجيانغ الإيغورية ذاتية الحكم، وأوضحت أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وأشار البيان إلى أن وزيري خارجية اليابان والصين أكدا التزامهما بتعزيز الحوار والتعاون الاقتصادي في مختلف المجالات، وكذلك "دفع التبادلات الشعبية والاقتصادية بين البلدين من خلال جهود الجانبين".
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