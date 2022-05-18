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https://arabic.sputniknews.com/20220518/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-احتمالات-حدوث-ركود-في-أوروبا-أكبر-من-الولايات-المتحدة-1062399481.html
وزيرة الخزانة الأمريكية: احتمالات حدوث ركود في أوروبا أكبر من الولايات المتحدة
وزيرة الخزانة الأمريكية: احتمالات حدوث ركود في أوروبا أكبر من الولايات المتحدة
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن احتمالات حدوث ركود اقتصادي في أوروبا أكبر من الولايات المتحدة. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T16:41+0000
2022-05-18T16:41+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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واستبعدت يلين دخول الولايات المتحدة في حالة ركود اقتصادي، حسبما ذكر موقع إذاعة "مونت كارلو الدولية"، اليوم الأربعاء.لكن وزيرة الخزانة الأمريكية حذرت من تعرض أوروبا لما وصفته بـ "مخاطر اقتصادية" بسبب العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا.وكانت جانيت يلين، تشارك في مؤتمر صحفي قبيل اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع في ألمانيا.وقالت إن أوروبا أكثر عرضة للركود وأنها أكثر انكشافا فيما يتعلق بالطاقة، التي تشهد ارتفاعا في أسعارها عالميا بسبب الحرب.ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وهو ما قابله الغرب بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا التي تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي والطاقة إلى أوروبا.
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية

وزيرة الخزانة الأمريكية: احتمالات حدوث ركود في أوروبا أكبر من الولايات المتحدة

16:41 GMT 18.05.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS
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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن احتمالات حدوث ركود اقتصادي في أوروبا أكبر من الولايات المتحدة.
واستبعدت يلين دخول الولايات المتحدة في حالة ركود اقتصادي، حسبما ذكر موقع إذاعة "مونت كارلو الدولية"، اليوم الأربعاء.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه واشنطن برفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم.
لكن وزيرة الخزانة الأمريكية حذرت من تعرض أوروبا لما وصفته بـ "مخاطر اقتصادية" بسبب العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا.
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وكانت جانيت يلين، تشارك في مؤتمر صحفي قبيل اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع في ألمانيا.
وقالت إن أوروبا أكثر عرضة للركود وأنها أكثر انكشافا فيما يتعلق بالطاقة، التي تشهد ارتفاعا في أسعارها عالميا بسبب الحرب.
ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وهو ما قابله الغرب بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا التي تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي والطاقة إلى أوروبا.
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