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وزير المالية التركي يزور مصر للمرة الأولى منذ 9 سنوات
وزير المالية التركي يزور مصر للمرة الأولى منذ 9 سنوات
يخطط وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نبطي، زيارة مصر في حزيران/يونيو المقبل لحضور اجتماع البنك الإسلامي للتنمية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T18:31+0000
2022-05-18T18:31+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وكشفت أيضًا وسائل الإعلام بينها شبكة "تي آر تي"، أن الوزير التركي ينوي لقاء نظيره المصري على هامش الاجتماع الذي سيتم عقده في مدينة شرم الشيخ المصرية.وتعتبر زيارة نبطي الأولى على مستوى وزير منذ 9 سنوات بعد انقطاع العلاقات بين البلدين على خلفية دعم تركيا لجماعة الإخوان المسلمين في مصر وموقفها الحاد حيال ما حدث في مصر عام 2013، والموقف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيث اعتبرت حكومته انقلابية.وبدأت تركيا ومصر مباحثات لتطبيع العلاقات بينهما في عام 2021، ورغم التحسن النسبي في العلاقات بين البلدين بعد اجتماعات عقدت على مستوى نائبي وزيري الخارجية إلا أنها بطيئة التقدم ولم يتفق البلدين على تبادل السفراء. وفي إطار تطبيع العلاقات مع مصر قامت تركيا بإغلاق بعض القنوات الفضائية المصرية المعارضة، فضلاً عن منعها جماعة الإخوان المسلمين من ممارسة أي نشاط ضد السلطات المصرية. وغادر عدد من نشطاء جماعة الإخوان المسلمين تركيا بعد التضييق عليهم من الحكومة التركية.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/نوفاك-اتفقنا-مع-تركيا-زيادة-عدد-الرحلات-الجوية-بين-البلدين-1062397972.html
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العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, مصر

وزير المالية التركي يزور مصر للمرة الأولى منذ 9 سنوات

18:31 GMT 18.05.2022
© Sputnik . Mikhail Alaeddin / الذهاب إلى بنك الصورمصر - القاهرة
مصر - القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
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يخطط وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نبطي، زيارة مصر في حزيران/يونيو المقبل لحضور اجتماع البنك الإسلامي للتنمية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية.
أنطاكيا - سبوتنيك. وكشفت أيضًا وسائل الإعلام بينها شبكة "تي آر تي"، أن الوزير التركي ينوي لقاء نظيره المصري على هامش الاجتماع الذي سيتم عقده في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وتعتبر زيارة نبطي الأولى على مستوى وزير منذ 9 سنوات بعد انقطاع العلاقات بين البلدين على خلفية دعم تركيا لجماعة الإخوان المسلمين في مصر وموقفها الحاد حيال ما حدث في مصر عام 2013، والموقف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيث اعتبرت حكومته انقلابية.
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، روسيا 1 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
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15:30 GMT
وبدأت تركيا ومصر مباحثات لتطبيع العلاقات بينهما في عام 2021، ورغم التحسن النسبي في العلاقات بين البلدين بعد اجتماعات عقدت على مستوى نائبي وزيري الخارجية إلا أنها بطيئة التقدم ولم يتفق البلدين على تبادل السفراء.
وفي إطار تطبيع العلاقات مع مصر قامت تركيا بإغلاق بعض القنوات الفضائية المصرية المعارضة، فضلاً عن منعها جماعة الإخوان المسلمين من ممارسة أي نشاط ضد السلطات المصرية.
وغادر عدد من نشطاء جماعة الإخوان المسلمين تركيا بعد التضييق عليهم من الحكومة التركية.
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