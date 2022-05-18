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وزیر النفط الإيراني: طهران تبيع النفط بسعر جيد
وزیر النفط الإيراني: طهران تبيع النفط بسعر جيد
قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الأربعاء، إن طهران تبيع نفطها بسعر جيد. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T09:41+0000
2022-05-18T09:41+0000
إيران
أخبار إيران
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وشدد الوزير الإيراني، خلال تصريحاته، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، على أن بلاده لديها زبائن في سوق النفط، وعملية بيع النفط تتم بسعر جيد یستمرّ بقوة.وقال أوجي: "لدينا مشتریات في السوق وحددنا أسواقا جديدة وسيستمر هذا الاتجاه بقوة"، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وأضاف: "تقدم روسيا الكثير من الخصومات لزبائنها، لكن نظرا للعقوبات الغربية، ستستغرق وقتا طویلا لتعثر على مشترین".وتابع الوزير: "لقد تم إعداد اللوائح بدعم الشركات القائمة على المعرفة في مجال النفط والغاز وسیطرح في الحكومة قريبا".وأشار أوجي إلى استكمال الدراسات بحقل "أرش" للغاز، متابعا: "تتشاور وزارة الخارجية مع الكويت والسعودية لحل الخلافات المتعلقة باستخدام هذا الحقل".
https://arabic.sputniknews.com/20220507/25-مليار-دولار-قيمة-صادرات-المشتقات-النفطية-الإيرانية-خلال-العام-المالي-الماضي-1061969377.html
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إيران, أخبار إيران

وزیر النفط الإيراني: طهران تبيع النفط بسعر جيد

09:41 GMT 18.05.2022
© AFP 2022 / JOHNNY BUGEJAأحد أفراد الطاقم يتفقد الاسم الجديد لناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا"، المعروفة سابقًا باسم "غريس 1"، قبالة ساحل جبل طارق في 18 أغسطس 2019
أحد أفراد الطاقم يتفقد الاسم الجديد لناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا، المعروفة سابقًا باسم غريس 1، قبالة ساحل جبل طارق في 18 أغسطس 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AFP 2022 / JOHNNY BUGEJA
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قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الأربعاء، إن طهران تبيع نفطها بسعر جيد.
وشدد الوزير الإيراني، خلال تصريحاته، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، على أن بلاده لديها زبائن في سوق النفط، وعملية بيع النفط تتم بسعر جيد یستمرّ بقوة.
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7 مايو, 21:34 GMT
وقال أوجي: "لدينا مشتریات في السوق وحددنا أسواقا جديدة وسيستمر هذا الاتجاه بقوة"، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.
وأضاف: "تقدم روسيا الكثير من الخصومات لزبائنها، لكن نظرا للعقوبات الغربية، ستستغرق وقتا طویلا لتعثر على مشترین".
وتابع الوزير: "لقد تم إعداد اللوائح بدعم الشركات القائمة على المعرفة في مجال النفط والغاز وسیطرح في الحكومة قريبا".
وأشار أوجي إلى استكمال الدراسات بحقل "أرش" للغاز، متابعا: "تتشاور وزارة الخارجية مع الكويت والسعودية لحل الخلافات المتعلقة باستخدام هذا الحقل".
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