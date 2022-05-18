https://arabic.sputniknews.com/20220518/وزیر-النفط-الإيراني-طهران-تبيع-النفط-بسعر-جيد-1062381465.html
وزیر النفط الإيراني: طهران تبيع النفط بسعر جيد
وزیر النفط الإيراني: طهران تبيع النفط بسعر جيد
قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الأربعاء، إن طهران تبيع نفطها بسعر جيد. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T09:41+0000
2022-05-18T09:41+0000
2022-05-18T09:41+0000
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104274/88/1042748830_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e2c1b0d399df293970df6258af04311f.jpg
وشدد الوزير الإيراني، خلال تصريحاته، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، على أن بلاده لديها زبائن في سوق النفط، وعملية بيع النفط تتم بسعر جيد یستمرّ بقوة.وقال أوجي: "لدينا مشتریات في السوق وحددنا أسواقا جديدة وسيستمر هذا الاتجاه بقوة"، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وأضاف: "تقدم روسيا الكثير من الخصومات لزبائنها، لكن نظرا للعقوبات الغربية، ستستغرق وقتا طویلا لتعثر على مشترین".وتابع الوزير: "لقد تم إعداد اللوائح بدعم الشركات القائمة على المعرفة في مجال النفط والغاز وسیطرح في الحكومة قريبا".وأشار أوجي إلى استكمال الدراسات بحقل "أرش" للغاز، متابعا: "تتشاور وزارة الخارجية مع الكويت والسعودية لحل الخلافات المتعلقة باستخدام هذا الحقل".
https://arabic.sputniknews.com/20220507/25-مليار-دولار-قيمة-صادرات-المشتقات-النفطية-الإيرانية-خلال-العام-المالي-الماضي-1061969377.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104274/88/1042748830_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2787320bdab0cfddbc7eaaccab7b780b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران
وزیر النفط الإيراني: طهران تبيع النفط بسعر جيد
تابعنا عبر
قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الأربعاء، إن طهران تبيع نفطها بسعر جيد.
وشدد الوزير الإيراني، خلال تصريحاته، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، على أن بلاده لديها زبائن في سوق النفط، وعملية بيع النفط تتم بسعر جيد یستمرّ بقوة.
وقال أوجي: "لدينا مشتریات في السوق وحددنا أسواقا جديدة وسيستمر هذا الاتجاه بقوة"، بحسب وكالة "إرنا
" الإيرانية.
وأضاف: "تقدم روسيا الكثير من الخصومات لزبائنها، لكن نظرا للعقوبات الغربية، ستستغرق وقتا طویلا لتعثر على مشترین".
وتابع الوزير: "لقد تم إعداد اللوائح بدعم الشركات القائمة على المعرفة في مجال النفط والغاز وسیطرح في الحكومة قريبا".
وأشار أوجي إلى استكمال الدراسات بحقل "أرش" للغاز، متابعا: "تتشاور وزارة الخارجية مع الكويت
والسعودية لحل الخلافات المتعلقة باستخدام هذا الحقل".