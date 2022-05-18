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https://arabic.sputniknews.com/20220518/وقفة-احتجاجية-لموظفي-شركة-الخطوط-الجوية-الليبية-في-طرابلس-صور-1062383495.html
وقفة احتجاجية لموظفي شركة الخطوط الجوية الليبية في طرابلس... صور
وقفة احتجاجية لموظفي شركة الخطوط الجوية الليبية في طرابلس... صور
نظم موظفو وأعضاء نقابة شركة الخطوط الجوية الليبية، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية، وذلك على خلفية قرار يقضي بتغيير في مجلس إدارة الشركة، وتوحيد إداراتها بين... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T10:33+0000
2022-05-18T10:33+0000
أخبار ليبيا اليوم
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أبدى موظفو الشركة اعتراضهم على قائمة الأسماء التي ضمت أشخاصا من خارج الشركة نتيجة قرابتهم ببعض النواب، والنواب هم من قاموا بترشيحهم لهذه المناصب التابعة لمجلس الإدارة على حد قولهم، ولكن يكمن الاعتراض على توحيد الشركة تحت إدارة واحدة.وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال السيد طاهر النايلي عضو مجلس نقابة العاملين بشركة الخطوط الجوية "إن شركة الطيران القابضة أخطأت في اختيار مجلس الإدارة، وذلك بابتعادها عن المعايير المهنية، واختيارها لأشخاص ليس لديهم الكفاءة لقيادة الشركة في هذا الوقت بالتحديد، وأن الشركة بحاجة لأشخاص مهنيين، وأن هذا المجلس الذي تم تشكيله جاء بناءً على محاصصة".وأضاف "ليس لدينا أي مانع في أن يكون المجلس من الشرق أو الغرب أو الجنوب، ولكن نحن نريد أشخاصا وطنيين لديهم الكفاءة في العمل، لديهم القدرة على إخراج الشركة من كل العوائق التي مرت بها".تعتبر الخطوط الجوية الليبية شركة رسمية تابعة للدولة الليبية، تأسست في عام 1964 تحت اسم الخطوط الجوية للمملكة الليبية، نظراً لتأسيسها في فترة حكم إدريس الأول ملك البلاد آنذاك، ليتم تغيير اسمها لاحقا إلى الخطوط الجوية الليبية في عام 1969 في فترة حكم القذافي، لتستمر في عملها وبنفس الاسم حتى الآن.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/الدبيبة-يخاطب-النائب-العام-والمدعي-العسكري-لفتح-تحقيق-بشأن-أحداث-طرابلس-1062380280.html
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أخبار ليبيا اليوم

وقفة احتجاجية لموظفي شركة الخطوط الجوية الليبية في طرابلس... صور

10:33 GMT 18.05.2022
© Sputnikوقفة احتجاجية لموظفي شركة الخطوط الجوية
وقفة احتجاجية لموظفي شركة الخطوط الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© Sputnik
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نظم موظفو وأعضاء نقابة شركة الخطوط الجوية الليبية، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية، وذلك على خلفية قرار يقضي بتغيير في مجلس إدارة الشركة، وتوحيد إداراتها بين المنطقة الشرقية والغربية نتيجة انقسام إداري استمر لسنوات.
أبدى موظفو الشركة اعتراضهم على قائمة الأسماء التي ضمت أشخاصا من خارج الشركة نتيجة قرابتهم ببعض النواب، والنواب هم من قاموا بترشيحهم لهذه المناصب التابعة لمجلس الإدارة على حد قولهم، ولكن يكمن الاعتراض على توحيد الشركة تحت إدارة واحدة.
© Sputnikوقفة احتجاجية لموظفي شركة الخطوط الجوية
وقفة احتجاجية لموظفي شركة الخطوط الجوية - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik
وقفة احتجاجية لموظفي شركة الخطوط الجوية
© Sputnikوقفة احتجاجية لموظفي شركة الخطوط الجوية
وقفة احتجاجية لموظفي شركة الخطوط الجوية - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik
وقفة احتجاجية لموظفي شركة الخطوط الجوية
© Sputnikوقفة احتجاجية لموظفي شركة الخطوط الجوية
وقفة احتجاجية لموظفي شركة الخطوط الجوية - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik
وقفة احتجاجية لموظفي شركة الخطوط الجوية
1/3
© Sputnik
وقفة احتجاجية لموظفي شركة الخطوط الجوية
2/3
© Sputnik
وقفة احتجاجية لموظفي شركة الخطوط الجوية
3/3
© Sputnik
وقفة احتجاجية لموظفي شركة الخطوط الجوية
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال السيد طاهر النايلي عضو مجلس نقابة العاملين بشركة الخطوط الجوية "إن شركة الطيران القابضة أخطأت في اختيار مجلس الإدارة، وذلك بابتعادها عن المعايير المهنية، واختيارها لأشخاص ليس لديهم الكفاءة لقيادة الشركة في هذا الوقت بالتحديد، وأن الشركة بحاجة لأشخاص مهنيين، وأن هذا المجلس الذي تم تشكيله جاء بناءً على محاصصة".
الأوضاع في طرابلس بعد اشتباكات بين قوات تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، وقوات تابعة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
الدبيبة يخاطب النائب العام والمدعي العسكري لفتح تحقيق بشأن أحداث طرابلس
09:12 GMT
وأضاف "ليس لدينا أي مانع في أن يكون المجلس من الشرق أو الغرب أو الجنوب، ولكن نحن نريد أشخاصا وطنيين لديهم الكفاءة في العمل، لديهم القدرة على إخراج الشركة من كل العوائق التي مرت بها".
وطالب النايلي المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة بالتدخل العاجل لحل هذه الإشكالية وبضرورة صرف مرتبات العاملين بالشركة الذين لم يتقاضوا أي مرتب منذ أكثر من عام.
تعتبر الخطوط الجوية الليبية شركة رسمية تابعة للدولة الليبية، تأسست في عام 1964 تحت اسم الخطوط الجوية للمملكة الليبية، نظراً لتأسيسها في فترة حكم إدريس الأول ملك البلاد آنذاك، ليتم تغيير اسمها لاحقا إلى الخطوط الجوية الليبية في عام 1969 في فترة حكم القذافي، لتستمر في عملها وبنفس الاسم حتى الآن.
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