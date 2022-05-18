https://arabic.sputniknews.com/20220518/وكالة-إيران-تصادر-سفينة-أجنبية-في-الخليج-وتحتجز-طاقمها-1062374226.html
وكالة: إيران تصادر سفينة أجنبية في الخليج وتحتجز طاقمها
وكالة: إيران تصادر سفينة أجنبية في الخليج وتحتجز طاقمها
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، احتجاز سفينة أجنبية كانت تنقل وقودا مهربا في إقليم هرمزغان في جنوب البلاد واحتجاز طاقمها. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T06:29+0000
2022-05-18T06:29+0000
2022-05-18T06:29+0000
أخبار إيران
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وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن "السفينة كانت تنقل أكثر من 550 ألف لتر من الوقود المهرب، وصادرتها السلطات الإيرانية في مياه الخليج واصطحبتها إلى المرفأ"، مشيرة إلى أن السلطات القضائية تسلمت القضية لإجراء التحقيقات الضرورية.ونقلت الوكالة، عن مسؤول قضائي غير محدد قوله: "ألقي القبض على سبعة هم أفراد الطاقم".وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت السبت الماضي، احتجاز سفينة في مياه الخليج، تحمل "وقودا مهربا"، مشيرة إلى أنه تم اعتقال طاقمها.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزغان، مجتبى قهرماني، قوله إن "البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت السفينة التي كانت تحمل 42 ألف لتر من الوقود المهرب".وأضاف قهرماني، أن "عناصر الفيلق الخامس التابع للحرس الثوري الإيراني، اتخذوا هذا الإجراء بالتنسيق مع النائب العام في المحافظة".وأفاد بأن "طاقم السفينة المكون من 4 أفراد رهن الاعتقال لاستكمال إجراءات التحقيق والإجراءات القانونية"، مشيرا إلى أن "مرتكبي التهريب المنظم للوقود، يحكم عليهم بالإضافة للغرامات والسجن، بمصادرة الممتلكات الناتجة عن الجريمة لصالح الحكومة".
https://arabic.sputniknews.com/20220513/الجيش-الإيراني-يحبط-عملية-اختطاف-سفينة-تجارية-إيرانية-1062177868.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
وكالة: إيران تصادر سفينة أجنبية في الخليج وتحتجز طاقمها
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، احتجاز سفينة أجنبية كانت تنقل وقودا مهربا في إقليم هرمزغان في جنوب البلاد واحتجاز طاقمها.
وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية
، أن "السفينة كانت تنقل أكثر من 550 ألف لتر من الوقود المهرب، وصادرتها السلطات الإيرانية في مياه الخليج واصطحبتها إلى المرفأ"، مشيرة إلى أن السلطات القضائية تسلمت القضية لإجراء التحقيقات الضرورية.
ونقلت الوكالة، عن مسؤول قضائي غير محدد قوله: "ألقي القبض على سبعة هم أفراد الطاقم".
وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت السبت الماضي، احتجاز سفينة في مياه الخليج
، تحمل "وقودا مهربا"، مشيرة إلى أنه تم اعتقال طاقمها.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية
، قال رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزغان، مجتبى قهرماني، قوله إن "البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت السفينة التي كانت تحمل 42 ألف لتر من الوقود المهرب".
وأضاف قهرماني، أن "عناصر الفيلق الخامس التابع للحرس الثوري الإيراني
، اتخذوا هذا الإجراء بالتنسيق مع النائب العام في المحافظة".
وأفاد بأن "طاقم السفينة المكون من 4 أفراد رهن الاعتقال لاستكمال إجراءات التحقيق والإجراءات القانونية"، مشيرا إلى أن "مرتكبي التهريب المنظم للوقود، يحكم عليهم بالإضافة للغرامات والسجن، بمصادرة الممتلكات الناتجة عن الجريمة لصالح الحكومة".