https://arabic.sputniknews.com/20220518/وكالة-محادثات-انضمام-فنلندا-والسويد-للناتو-متعثرة-لكنها-ستتواصل-1062397166.html

وكالة: محادثات انضمام فنلندا والسويد للناتو متعثرة لكنها ستتواصل

وكالة: محادثات انضمام فنلندا والسويد للناتو متعثرة لكنها ستتواصل

قال دبلوماسيون إن مبعوثي حلف شمال الأطلسي (الناتو) أخفقوا في التوصل لإجماع، اليوم الأربعاء، بشأن بدء محادثات عضوية فنلندا والسويد، بعد أن جددت تركيا اعتراضاتها... 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T15:21+0000

2022-05-18T15:21+0000

2022-05-18T15:21+0000

الناتو

فنلندا

السويد

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التقى المبعوثون في مقر الناتو في بروكسل بعد أن تقدم سفيرا فنلندا والسويد بطلبات مكتوبة للانضمام للمنظمة العسكرية، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".ورفض الدبلوماسيون الذين لم يرغبوا في الكشف عن أسمائهم بسبب الطبيعة الحساسة للإجراءات الإفصاح بدقة عمن أو عما الذي يعيق إجراء الانضمام.وأشاروا إلى الرسائل التي بعث بها العديد من دول حلف شمال الأطلسي الثلاثين، حيث رحبوا فيها بطلب فنلندا والسويد.شدد مسؤولو الناتو على الملاحظات التي أدلى بها الأمين العام ينس ستولتنبرغ في وقت سابق اليوم الأربعاء والتي مفادها: "نحن مصممون على العمل من خلال جميع القضايا والتوصل إلى نتيجة سريعة ''.ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات والتواصل الدبلوماسي بهدف حل مشكلة انضمام الدولتين، في ظل معارضة تركيا الصريحة لهذه الخطوة.ويصر الرئيس رجب طيب أردوغان على أنه يجب على فنلندا والسويد إظهار المزيد من الاحترام للقضايا التركية المتعلقة بالإرهاب.في حديثه في البرلمان يوم الأربعاء، هاجم الرئيس التركي الحلفاء الغربيين لفشلهم في احترام "حساسية" أنقرة تجاه الإرهاب واتهم آخر المتقدمين لحلف "الناتو" برفض تسليم 30 شخصا متهمين بتهم تتعلق بالإرهاب في بلاده.وقال أردوغان، الذي يملك حق النقض ضد قبول فنلندا والسويد في "الناتو"، إن أعضاء الحلف يجب أن "يتفهموا ويحترموا ويدعموا" حساسيات تركيا تجاه هذه الجماعات، مضيفا: "لم يُظهر أي من حلفائنا الاحترام الذي توقعناه لحساسيتنا".

https://arabic.sputniknews.com/20220518/ستولتنبرغ-انضمام-فنلندا-والسويد-إلى-الناتو-يعزز-أمن-أوروبا-1062387067.html

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الناتو, فنلندا, السويد