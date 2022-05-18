https://arabic.sputniknews.com/20220518/وكيل-أعمال-فهد-المولد-يكشف-الخطوة-المقبلة-لتخفيف-عقوبة-الإيقاف-عن-اللاعب-السعودي-فيديو-1062393734.html

وكيل أعمال فهد المولد يكشف الخطوة المقبلة لتخفيف عقوبة الإيقاف عن اللاعب السعودي... فيديو

وكيل أعمال فهد المولد يكشف الخطوة المقبلة لتخفيف عقوبة الإيقاف عن اللاعب السعودي... فيديو

كشف جراح الظفيري، وكيل أعمال اللاعب السعودي فهد المولد، عن الخطوات التي سيتم اتخاذها لتخفيف العقوبة التي تم توقيعها على اللاعب من قبل لجنة المنشطات. 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T13:46+0000

2022-05-18T13:46+0000

2022-05-18T13:46+0000

أخبار السعودية اليوم

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وقال الظفيري، في تصريحات تلفزيونية، ”المادة ليست منشطة ولكنها مادة محددة في لجنة المنشطات وعقوبتها خفيفة وليست ثقيلة"، مشيرا أن اللاعب كان مريضا قبل مباراتي التعاون في الدوري والكأس ونفس يوم السفر دخل إلى المستشفى، والطبيب أعطاه محاليل.وأضاف أنه "أكد على الدكتور عدم إعطائه شيئا فيه منشطات"، متابعا: "الدكتور أكد لي أنه سيعطيه مادة تقلل ضغط الدم وهي مادة طبيعية، وأخذ هذا المحلول، وحتى بعدما تم إيقافه لم يكن يتخيل أن هذه المادة هي السبب في إيقافه".وأكد الذهاب لمركز التحكيم الرياضي السعودي للاستئناف والعمل على تقليل العقوبة"، مشيرا إلى أنه قد يتم الذهاب للمحكمة الرياضية أيضا لتقديم استئناف ضد العقوبة.وشدد الظفيري، "بسبب العقوبة لا يحق للمولد دخول النادي أو حتى التدريب الانفرادي، لكن نحن نجهز له برنامجا خاصا في فرنسا مع متخصصين"، معربا عن أمله في تخفيف العقوبة حتى يتمكن اللاعب من اللحاق بكأس العالم 2022.وأصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في السعودية قرارا بإيقاف مهاجم فريق اتحاد جدة، فهد المولد، لمدة عام ونصف العام، داخلياً وخارجياً، بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة.وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي، أن "المادة المحظورة هي فورسويميد وهي من المجموعة ع 5 مدرات البول والعوامل الخافية للمواد المنشطة، وهي مادة محظورة رياضيا أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات".وأضافت أن "قرار إيقاف المولد يسري داخليا وخارجيا لمدة 18 شهرا ابتداء من 28 مارس/ آذار 2022، على أن تكون عودة اللاعب للتدريبات خلال آخر شهرين من فترة العقوبة"، متابعة أن "العقوبة قابلة للاستئناف خلال 21 يوما من تاريخ صدورها".وكان فهد المولد، نجم نادي الاتحاد السعودي آخر المعاقبين من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، حيث تم إيقافه لمدة عام كامل.

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أخبار السعودية اليوم