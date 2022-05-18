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الخارجية الفلسطينية: اقتحامات وتصريحات رئيس وزراء إسرائيل دعوة للتصعيد
الخارجية الفلسطينية: اقتحامات وتصريحات رئيس وزراء إسرائيل دعوة للتصعيد
أدانت وزارة الخارجية الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات الاقتحامات المتواصلة التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للضفة الغربية المحتلة، في إصرار... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T11:37+0000
2022-05-18T11:37+0000
2022-05-18T11:37+0000
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شيرين أبو عاقلة
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وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، إن "اقتحامات بينيت المتكررة وسط حماية مشددة من سلطات الاحتلال دليل قاطع على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة استيطان ومستوطنين، وإثبات جديد على غياب شريك السلام الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وأضاف البيان "لم يكتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بهذه الاقتحامات الاستفزازية، وإنما يطلق جملة من التصريحات المعادية للشعب الفلسطيني والتي تحرض علناً على مزيد من عمليات القتل خارج القانون والاعدامات الميدانية تحت شعار ما أسماه بينت (ضرب الإرهابيين)، دون أن يحدد بينت من هم (الإرهابيون)".وأشارت الوزارة، إلى "إعلان بينيت دعمه المطلق لجيش الاحتلال وشرطته خاصة في ظل ما ارتكبه من انتهاكات وجرائم أدت إلى الإعدام الميداني للشهيدة شيرين أبو عاقلة".وتابعت: "إنه دعوة صريحة وتحريض مباشر لتصعيد الأوضاع ولدوامة من العنف، واعتراف إسرائيلي رسمي بأن ما تقوم به قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين هو سياسة إسرائيلية ممنهجة موجهة من رأس الهرم السياسي في دولة الاحتلال، كما أنها تصدر عن عقلية استعمارية عنصرية تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقه في أرض وطنه وتستبدل ثقافة السلام بثقافة الحقد والكراهية وإلغاء الآخر”.وختمت الخارجية الفلسطينية، بالقول إن "بينت باقتحاماته وتصريحاته يتحدى المجتمع الدولي والأمم المتحدة وقراراتها ومواقف الإدارة الأمريكية المعلنة تجاه الصراع عامةً، والاستيطان وحقوق المواطنين الفلسطينيين بشكل خاص، أو أن بينت قادر على التعايش مع سقف ردود الفعل الدولية على انتهاكات وجرائم الاحتلال والاستيطان، أو أنه يدرك جيداً عدم جدية المواقف الدولية والأمريكية".
https://arabic.sputniknews.com/20220517/بينيت-التعليمات-واضحة-بضرب-الإرهابيين-أينما-كانوا-1062329140.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, شيرين أبو عاقلة
الخارجية الفلسطينية: اقتحامات وتصريحات رئيس وزراء إسرائيل دعوة للتصعيد
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أدانت وزارة الخارجية الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات الاقتحامات المتواصلة التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للضفة الغربية المحتلة، في إصرار رسمي على شرعنة وتعميق وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية في فلسطين.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، إن "اقتحامات بينيت المتكررة وسط حماية مشددة من سلطات الاحتلال دليل قاطع على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة استيطان ومستوطنين، وإثبات جديد على غياب شريك السلام الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
وأضاف البيان "لم يكتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بهذه الاقتحامات الاستفزازية، وإنما يطلق جملة من التصريحات المعادية للشعب الفلسطيني والتي تحرض علناً على مزيد من عمليات القتل خارج القانون والاعدامات الميدانية تحت شعار ما أسماه بينت (ضرب الإرهابيين)، دون أن يحدد بينت من هم (الإرهابيون)".
وأشارت الوزارة، إلى "إعلان بينيت دعمه المطلق لجيش الاحتلال
وشرطته خاصة في ظل ما ارتكبه من انتهاكات وجرائم أدت إلى الإعدام الميداني للشهيدة شيرين أبو عاقلة".
وتابعت: "إنه دعوة صريحة وتحريض مباشر لتصعيد الأوضاع ولدوامة من العنف، واعتراف إسرائيلي رسمي بأن ما تقوم به قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين هو سياسة إسرائيلية ممنهجة موجهة من رأس الهرم السياسي في دولة الاحتلال، كما أنها تصدر عن عقلية استعمارية عنصرية تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقه في أرض وطنه وتستبدل ثقافة السلام بثقافة الحقد والكراهية وإلغاء الآخر”.
وختمت الخارجية الفلسطينية، بالقول إن "بينت باقتحاماته وتصريحاته يتحدى المجتمع الدولي والأمم المتحدة وقراراتها ومواقف الإدارة الأمريكية المعلنة تجاه الصراع عامةً، والاستيطان وحقوق المواطنين الفلسطينيين بشكل خاص، أو أن بينت قادر على التعايش مع سقف ردود الفعل الدولية على انتهاكات وجرائم الاحتلال والاستيطان، أو أنه يدرك جيداً عدم جدية المواقف الدولية والأمريكية".