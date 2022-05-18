عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220518/-الخارجية-الفلسطينية-اقتحامات-وتصريحات-رئيس-وزراء-إسرائيل-دعوة-للتصعيد-1062386004.html
الخارجية الفلسطينية: اقتحامات وتصريحات رئيس وزراء إسرائيل دعوة للتصعيد
الخارجية الفلسطينية: اقتحامات وتصريحات رئيس وزراء إسرائيل دعوة للتصعيد
أدانت وزارة الخارجية الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات الاقتحامات المتواصلة التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للضفة الغربية المحتلة، في إصرار... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T11:37+0000
2022-05-18T11:37+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
شيرين أبو عاقلة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104447/88/1044478814_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_82f3b1bef3d7a95f7bbc3ed693fbf416.jpg
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، إن "اقتحامات بينيت المتكررة وسط حماية مشددة من سلطات الاحتلال دليل قاطع على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة استيطان ومستوطنين، وإثبات جديد على غياب شريك السلام الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وأضاف البيان "لم يكتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بهذه الاقتحامات الاستفزازية، وإنما يطلق جملة من التصريحات المعادية للشعب الفلسطيني والتي تحرض علناً على مزيد من عمليات القتل خارج القانون والاعدامات الميدانية تحت شعار ما أسماه بينت (ضرب الإرهابيين)، دون أن يحدد بينت من هم (الإرهابيون)".وأشارت الوزارة، إلى "إعلان بينيت دعمه المطلق لجيش الاحتلال وشرطته خاصة في ظل ما ارتكبه من انتهاكات وجرائم أدت إلى الإعدام الميداني للشهيدة شيرين أبو عاقلة".وتابعت: "إنه دعوة صريحة وتحريض مباشر لتصعيد الأوضاع ولدوامة من العنف، واعتراف إسرائيلي رسمي بأن ما تقوم به قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين هو سياسة إسرائيلية ممنهجة موجهة من رأس الهرم السياسي في دولة الاحتلال، كما أنها تصدر عن عقلية استعمارية عنصرية تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقه في أرض وطنه وتستبدل ثقافة السلام بثقافة الحقد والكراهية وإلغاء الآخر”.وختمت الخارجية الفلسطينية، بالقول إن "بينت باقتحاماته وتصريحاته يتحدى المجتمع الدولي والأمم المتحدة وقراراتها ومواقف الإدارة الأمريكية المعلنة تجاه الصراع عامةً، والاستيطان وحقوق المواطنين الفلسطينيين بشكل خاص، أو أن بينت قادر على التعايش مع سقف ردود الفعل الدولية على انتهاكات وجرائم الاحتلال والاستيطان، أو أنه يدرك جيداً عدم جدية المواقف الدولية والأمريكية".
https://arabic.sputniknews.com/20220517/بينيت-التعليمات-واضحة-بضرب-الإرهابيين-أينما-كانوا-1062329140.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104447/88/1044478814_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_07c34e1e37581294497de89212aab11f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, شيرين أبو عاقلة

الخارجية الفلسطينية: اقتحامات وتصريحات رئيس وزراء إسرائيل دعوة للتصعيد

11:37 GMT 18.05.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXوزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت
وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
تابعنا عبرTelegram
أدانت وزارة الخارجية الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات الاقتحامات المتواصلة التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للضفة الغربية المحتلة، في إصرار رسمي على شرعنة وتعميق وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية في فلسطين.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، إن "اقتحامات بينيت المتكررة وسط حماية مشددة من سلطات الاحتلال دليل قاطع على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة استيطان ومستوطنين، وإثبات جديد على غياب شريك السلام الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
نفتالي بينيت - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
بينيت: التعليمات واضحة بضرب "الإرهابيين" أينما كانوا
أمس, 09:16 GMT
وأضاف البيان "لم يكتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بهذه الاقتحامات الاستفزازية، وإنما يطلق جملة من التصريحات المعادية للشعب الفلسطيني والتي تحرض علناً على مزيد من عمليات القتل خارج القانون والاعدامات الميدانية تحت شعار ما أسماه بينت (ضرب الإرهابيين)، دون أن يحدد بينت من هم (الإرهابيون)".
وأشارت الوزارة، إلى "إعلان بينيت دعمه المطلق لجيش الاحتلال وشرطته خاصة في ظل ما ارتكبه من انتهاكات وجرائم أدت إلى الإعدام الميداني للشهيدة شيرين أبو عاقلة".
وتابعت: "إنه دعوة صريحة وتحريض مباشر لتصعيد الأوضاع ولدوامة من العنف، واعتراف إسرائيلي رسمي بأن ما تقوم به قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين هو سياسة إسرائيلية ممنهجة موجهة من رأس الهرم السياسي في دولة الاحتلال، كما أنها تصدر عن عقلية استعمارية عنصرية تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقه في أرض وطنه وتستبدل ثقافة السلام بثقافة الحقد والكراهية وإلغاء الآخر”.
وختمت الخارجية الفلسطينية، بالقول إن "بينت باقتحاماته وتصريحاته يتحدى المجتمع الدولي والأمم المتحدة وقراراتها ومواقف الإدارة الأمريكية المعلنة تجاه الصراع عامةً، والاستيطان وحقوق المواطنين الفلسطينيين بشكل خاص، أو أن بينت قادر على التعايش مع سقف ردود الفعل الدولية على انتهاكات وجرائم الاحتلال والاستيطان، أو أنه يدرك جيداً عدم جدية المواقف الدولية والأمريكية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала