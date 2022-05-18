https://arabic.sputniknews.com/20220518/-كيف-احتفل-عادل-إمام-بعيد-ميلاده-الـ82-فيديو-1062376659.html
كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ82... فيديو
كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ82... فيديو
كشف المنتج عصام إمام شقيق الفنان المصري عادل إمام، كيف احتفل "الزعيم" بعيد ميلاده الـ82. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T07:43+0000
2022-05-18T07:43+0000
2022-05-18T07:43+0000
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102073/58/1020735821_0:0:1502:846_1920x0_80_0_0_245966a9e52ec4003e869fc7766c95f6.jpg
وقال عصام إمام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر الجديدة" عبر قناة etc، "اتفقت مع محمد ورامي والأحفاد ودخلنا عليه بقالب الحلوى وفاجأناه، كان عيد ميلاد بأجواء عائلية".وأضاف: "هذا العام لم نقم احتفالا كبيرا في حدود الأسرة، حتى الهدايا كانت رمزية"، مؤكدا أن "الفنان عادل إمام أكثر شيء يفرحه هو حب الناس".ونشر الفنان عادل إمام، صورة ترصد أحدث ظهور له على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد ميلاده الـ 82، جمعته بمساعده عادل سليمان.وعلق عليها بعبارة واحدة قال فيها: "أحدث ظهور للزعيم عادل إمام"، فيما علق عادل سليمان على الصورة بعبارة: "الآن معا… الزعيم كل سنه وحضرتك طيب".واحتفل الفنان المصري عادل إمام بعيد ميلاده الـ 82، أمس الثلاثاء، وهو من مواليد 17 مايو/ أيار 1940.ويمتلك عادل إمام تاريخا فنيا طويلا وكانت أبرز أعماله "الواد سيد الشغال" و"مدرسة المشاغبين" وفيلم "السفارة في العمارة" و"عمارة يعقوبيان" و"مرجان أحمد مرجان".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102073/58/1020735821_107:0:1440:1000_1920x0_80_0_0_4573cea0d9266b034a2b328a4cc36242.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الفنانين في مصر
كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ82... فيديو
تابعنا عبر
كشف المنتج عصام إمام شقيق الفنان المصري عادل إمام، كيف احتفل "الزعيم" بعيد ميلاده الـ82.
وقال عصام إمام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر الجديدة" عبر قناة etc، "اتفقت مع محمد ورامي والأحفاد ودخلنا عليه بقالب الحلوى وفاجأناه، كان عيد ميلاد بأجواء عائلية".
وأضاف: "هذا العام لم نقم احتفالا كبيرا في حدود الأسرة، حتى الهدايا كانت رمزية"، مؤكدا أن "الفنان عادل إمام أكثر شيء يفرحه هو حب الناس".
ونشر الفنان عادل إمام، صورة ترصد أحدث ظهور له
على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد ميلاده الـ 82، جمعته بمساعده عادل سليمان.
وعلق عليها بعبارة واحدة قال فيها: "أحدث ظهور للزعيم عادل إمام"، فيما علق عادل سليمان على الصورة بعبارة: "الآن معا… الزعيم كل سنه وحضرتك طيب".
واحتفل الفنان المصري عادل إمام بعيد ميلاده الـ 82، أمس الثلاثاء، وهو من مواليد 17 مايو/ أيار 1940.
ويمتلك عادل إمام تاريخا فنيا
طويلا وكانت أبرز أعماله "الواد سيد الشغال" و"مدرسة المشاغبين" وفيلم "السفارة في العمارة
" و"عمارة يعقوبيان" و"مرجان أحمد مرجان".