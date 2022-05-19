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https://arabic.sputniknews.com/20220519/أحدث-مروحيات-تظهر-في-معرض-تنظمه-روسيا-في-موسكو-1062417854.html
أحدث مروحيات تظهر في معرض تنظمه روسيا في موسكو
أحدث مروحيات تظهر في معرض تنظمه روسيا في موسكو
يضم معرض "هليروسيا 2022" المقام في موسكو في الفترة 19 – 21 مايو/ أيار مروحيات جديدة ومحدّثة من صنع روسي. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T08:55+0000
2022-05-19T08:55+0000
روسيا
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وأوضح بيان صادر عن شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت" أن من المروحيات الروسية المعروضة مروحيات عسكرية من طراز "كا-52" و"مي-28إن أ" و"مي-171شي" و"مي-38تي".كما تتاح لزوار جناح "روس أوبورون أكسبورت" في المعرض فرصة التعرف بمروحيات "مي-35إم" و"مي-17في-5" و"كا-32أ11إن" و"كا-226تي" و"أنسات".وجاء في البيان إن مروحية "كا-52" التي يتم عرض نموذجها المصغر تعتبر حاليا أفضل مروحية هجومية من نواح كثيرة، وبالأخص القوة القتالية وتنوّع الأسلحة، وتملك قدرات تمكّنها من السيطرة على مجريات القتال. كما أنها المروحية الوحيدة في العالم التي تحتوي على المقاعد الانقذافية لإنقاذ الطاقم عند الضرورة.وتحمل مروحية "مي-28إن أ" أحدث صواريخ، وتحتوي على أجهزة الاتصال بالطائرات المسيرة وهو ما يوسع إمكانيات مهاجمة منشآت العدو التي تحميها وسائط الدفاع الجوي.كما تحتوي مروحية "مي-28إن أ" وكذلك "كا-52" على وسائط تحميها من الصواريخ الموجهة ذاتيًا.أما مروحية "مي-38تي" فتتقدم على نظيراتها الأجنبية في المدى والحمولة.
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روسيا

أحدث مروحيات تظهر في معرض تنظمه روسيا في موسكو

08:55 GMT 19.05.2022
© Sputnik . Павел Бедняковمروحيات "مي-28"
مروحيات مي-28 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Sputnik . Павел Бедняков
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يضم معرض "هليروسيا 2022" المقام في موسكو في الفترة 19 – 21 مايو/ أيار مروحيات جديدة ومحدّثة من صنع روسي.
وأوضح بيان صادر عن شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت" أن من المروحيات الروسية المعروضة مروحيات عسكرية من طراز "كا-52" و"مي-28إن أ" و"مي-171شي" و"مي-38تي".
كما تتاح لزوار جناح "روس أوبورون أكسبورت" في المعرض فرصة التعرف بمروحيات "مي-35إم" و"مي-17في-5" و"كا-32أ11إن" و"كا-226تي" و"أنسات".
وجاء في البيان إن مروحية "كا-52" التي يتم عرض نموذجها المصغر تعتبر حاليا أفضل مروحية هجومية من نواح كثيرة، وبالأخص القوة القتالية وتنوّع الأسلحة، وتملك قدرات تمكّنها من السيطرة على مجريات القتال. كما أنها المروحية الوحيدة في العالم التي تحتوي على المقاعد الانقذافية لإنقاذ الطاقم عند الضرورة.
وتحمل مروحية "مي-28إن أ" أحدث صواريخ، وتحتوي على أجهزة الاتصال بالطائرات المسيرة وهو ما يوسع إمكانيات مهاجمة منشآت العدو التي تحميها وسائط الدفاع الجوي.
كما تحتوي مروحية "مي-28إن أ" وكذلك "كا-52" على وسائط تحميها من الصواريخ الموجهة ذاتيًا.
أما مروحية "مي-38تي" فتتقدم على نظيراتها الأجنبية في المدى والحمولة.
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