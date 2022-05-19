https://arabic.sputniknews.com/20220519/أردوغان-تركيا-تجاوزت-الخلافات-مع-السعودية-والإمارات-1062453600.html

أردوغان: تركيا تجاوزت الخلافات مع السعودية والإمارات

أردوغان: تركيا تجاوزت الخلافات مع السعودية والإمارات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاوز خلافات بلاده مع السعودية والإمارات، مشيرا إلى وجود قواسم مشتركة بين تركيا والسعودية والإمارات. 19.05.2022, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في فعالية شبابية بمناسبة إحياء ذكرى مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، بالمجمع الرئاسي بأنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي: "تجاوزنا الخلافات مع الرياض وأبو ظبي، ووضعنا خططا لتطوير سريع للعلاقات الثنائية في مجالات التجارة والصناعة والصناعات الدفاعية والثقافة والسياحة، ونتخذ خطوات لذلك".وقلل الرئيس التركي من شأن خلافات بلاده مع السعودية والإمارات، معتبرا أنها "خلافات داخل الأسرة الواحدة".وأكد في الإطار ذاته على أن علاقات بلاده مع السعودية تسير هي الأخرى في اتجاه أكثر إيجابية.ولفت أردوغان إلى أنه قام بزيارة الإمارات قبل أيام لتقديم واجب العزاء بوفاة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.وفي فبراير/ شباط الماضي، أجرى أردوغان زيارة إلى الإمارات كانت هي الأولى من نوعها منذ نحو 10 سنوات.وقبل أسابيع، قام الرئيس التركي رجب طب أردوغان بزيارة إلى السعودية كانت هي الأولى التي يجريها للمملكة منذ 5 أعوام.

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