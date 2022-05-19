عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220519/أردوغان-تركيا-تجاوزت-الخلافات-مع-السعودية-والإمارات-1062453600.html
أردوغان: تركيا تجاوزت الخلافات مع السعودية والإمارات
أردوغان: تركيا تجاوزت الخلافات مع السعودية والإمارات
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاوز خلافات بلاده مع السعودية والإمارات، مشيرا إلى وجود قواسم مشتركة بين تركيا والسعودية والإمارات. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T21:12+0000
2022-05-19T21:13+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061740394_0:0:1788:1006_1920x0_80_0_0_cd9ccdbcb37a85b8b306423b170b99af.jpg
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في فعالية شبابية بمناسبة إحياء ذكرى مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، بالمجمع الرئاسي بأنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي: "تجاوزنا الخلافات مع الرياض وأبو ظبي، ووضعنا خططا لتطوير سريع للعلاقات الثنائية في مجالات التجارة والصناعة والصناعات الدفاعية والثقافة والسياحة، ونتخذ خطوات لذلك".وقلل الرئيس التركي من شأن خلافات بلاده مع السعودية والإمارات، معتبرا أنها "خلافات داخل الأسرة الواحدة".وأكد في الإطار ذاته على أن علاقات بلاده مع السعودية تسير هي الأخرى في اتجاه أكثر إيجابية.ولفت أردوغان إلى أنه قام بزيارة الإمارات قبل أيام لتقديم واجب العزاء بوفاة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.وفي فبراير/ شباط الماضي، أجرى أردوغان زيارة إلى الإمارات كانت هي الأولى من نوعها منذ نحو 10 سنوات.وقبل أسابيع، قام الرئيس التركي رجب طب أردوغان بزيارة إلى السعودية كانت هي الأولى التي يجريها للمملكة منذ 5 أعوام.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/تشاووش-أوغلو-يعلن-لقاء-نظيره-المصري-في-تركيا-ويتحدث-عن-العلاقات-مع-السعودية-والإمارات-وإسرائيل-1061113077.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061740394_0:0:1788:1342_1920x0_80_0_0_bba46274812af0adb96614d9afe23aaf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار السعودية اليوم

أردوغان: تركيا تجاوزت الخلافات مع السعودية والإمارات

21:12 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 21:13 GMT 19.05.2022)
© AFP 2022 / HANDOUTولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السعودية، 29 نيسان/ أبريل 2022
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السعودية، 29 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
تابعنا عبرTelegram
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاوز خلافات بلاده مع السعودية والإمارات، مشيرا إلى وجود قواسم مشتركة بين تركيا والسعودية والإمارات.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في فعالية شبابية بمناسبة إحياء ذكرى مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، بالمجمع الرئاسي بأنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
تشاووش أوغلو يعلن لقاء نظيره المصري في تركيا ويتحدث عن العلاقات مع السعودية والإمارات وإسرائيل
12 أبريل, 11:48 GMT
وقال الرئيس التركي: "تجاوزنا الخلافات مع الرياض وأبو ظبي، ووضعنا خططا لتطوير سريع للعلاقات الثنائية في مجالات التجارة والصناعة والصناعات الدفاعية والثقافة والسياحة، ونتخذ خطوات لذلك".
وقلل الرئيس التركي من شأن خلافات بلاده مع السعودية والإمارات، معتبرا أنها "خلافات داخل الأسرة الواحدة".
وأكد في الإطار ذاته على أن علاقات بلاده مع السعودية تسير هي الأخرى في اتجاه أكثر إيجابية.
ولفت أردوغان إلى أنه قام بزيارة الإمارات قبل أيام لتقديم واجب العزاء بوفاة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أجرى أردوغان زيارة إلى الإمارات كانت هي الأولى من نوعها منذ نحو 10 سنوات.
وقبل أسابيع، قام الرئيس التركي رجب طب أردوغان بزيارة إلى السعودية كانت هي الأولى التي يجريها للمملكة منذ 5 أعوام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разбитые трамваи в депо в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала