https://arabic.sputniknews.com/20220519/أردوغان-سأواصل-الدبلوماسية-الهاتفية-بين-بوتين-وزيلينسكي-1062443339.html

أردوغان: سأواصل "الدبلوماسية الهاتفية" بين بوتين وزيلينسكي

أردوغان: سأواصل "الدبلوماسية الهاتفية" بين بوتين وزيلينسكي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيواصل "الدبلوماسية الهاتفية" مع بوتين وزيلينسكي. 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T15:31+0000

2022-05-19T15:31+0000

2022-05-19T15:31+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

رجب طيب أردوغان

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أنقرة - سبوتنيك. وحسب تصريحات له اليوم أوضح أردوغان أنه لا ينوي قطع الاتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وسيواصل الإسهام في محادثات السلام بين الطرفين.وقال: "ليس لدي نية لقطع الاتصال لا مع السيد بوتين ولا مع السيد زيلينسكي، أنا أواصل الدبلوماسية الهاتفية مع كل منهما".وأكد أنه أرسل ممثله الخاص إلى كل من موسكو وكييف، مؤكدا: "وسنواصل جهودنا لأنه لن يستفيد أحد من حرب عالمية جديدة".وكانت روسيا قد شنت عملية عسكرية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، بعد أن تقدمت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان بطلب للمساعدة في صد القوات الأوكرانية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، إن موسكو وكييف تواصلان المفاوضات عبر الإنترنت.

https://arabic.sputniknews.com/20220329/أردوغان-إطالة-الصراع-بين-روسيا-وأوكرانيا-لا-يفيد-أي-طرف-وحان-الوقت-لكي-تثمر-المفاوضات-1060595616.html

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روسيا, أخبار أوكرانيا, رجب طيب أردوغان