https://arabic.sputniknews.com/20220519/أردوغان-سأواصل-الدبلوماسية-الهاتفية-بين-بوتين-وزيلينسكي-1062443339.html
أردوغان: سأواصل "الدبلوماسية الهاتفية" بين بوتين وزيلينسكي
أردوغان: سأواصل "الدبلوماسية الهاتفية" بين بوتين وزيلينسكي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيواصل "الدبلوماسية الهاتفية" مع بوتين وزيلينسكي. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T15:31+0000
2022-05-19T15:31+0000
2022-05-19T15:31+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
رجب طيب أردوغان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061716011_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_e7c32fd6d20953e80f6c1617650cedc7.jpg
أنقرة - سبوتنيك. وحسب تصريحات له اليوم أوضح أردوغان أنه لا ينوي قطع الاتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وسيواصل الإسهام في محادثات السلام بين الطرفين.وقال: "ليس لدي نية لقطع الاتصال لا مع السيد بوتين ولا مع السيد زيلينسكي، أنا أواصل الدبلوماسية الهاتفية مع كل منهما".وأكد أنه أرسل ممثله الخاص إلى كل من موسكو وكييف، مؤكدا: "وسنواصل جهودنا لأنه لن يستفيد أحد من حرب عالمية جديدة".وكانت روسيا قد شنت عملية عسكرية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، بعد أن تقدمت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان بطلب للمساعدة في صد القوات الأوكرانية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، إن موسكو وكييف تواصلان المفاوضات عبر الإنترنت.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/أردوغان-إطالة-الصراع-بين-روسيا-وأوكرانيا-لا-يفيد-أي-طرف-وحان-الوقت-لكي-تثمر-المفاوضات-1060595616.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061716011_0:0:888:666_1920x0_80_0_0_40210c993a93b1beeaac1824a1a994d4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, رجب طيب أردوغان
أردوغان: سأواصل "الدبلوماسية الهاتفية" بين بوتين وزيلينسكي
تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيواصل "الدبلوماسية الهاتفية" مع بوتين وزيلينسكي.
أنقرة - سبوتنيك. وحسب تصريحات له اليوم أوضح أردوغان أنه لا ينوي قطع الاتصالات
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وسيواصل الإسهام في محادثات السلام بين الطرفين.
وقال: "ليس لدي نية لقطع الاتصال
لا مع السيد بوتين ولا مع السيد زيلينسكي، أنا أواصل الدبلوماسية الهاتفية مع كل منهما".
وأكد أنه أرسل ممثله الخاص إلى كل من موسكو وكييف، مؤكدا: "وسنواصل جهودنا لأنه لن يستفيد أحد من حرب عالمية جديدة".
تصريحات أردوغان جاءت في كلمة له خلال لقاء مع الشباب نشر مقطع الفيديو الخاص به على موقع "تويتر".
وكانت روسيا قد شنت عملية عسكرية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، بعد أن تقدمت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان بطلب للمساعدة في صد القوات الأوكرانية.
وبذلت موسكو وكييف عدة محاولات للتفاوض على وقف إطلاق النار، مع عقد اجتماعين في تركيا، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، إن موسكو وكييف تواصلان المفاوضات عبر الإنترنت.