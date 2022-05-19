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أسعار الذهب في مصر تشهد ارتفاعا... 25 جنيها في الغرام الواحد
أسعار الذهب في مصر تشهد ارتفاعا... 25 جنيها في الغرام الواحد
ارتفعت أسعار الذهب في مصر على مدار التعاملات اليومية، بما يقارب 25 جنيها للغرام الواحد. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T16:40+0000
2022-05-19T16:40+0000
أسعار الذهب اليوم
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ووفقا لتصريحات نقلها مصراوي عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، فقد ارتفعت الأسعار على مدار اليوم، وخاصة في التعاملات المسائية.فبينما زاد سعر الغرام في التعاملات الصباحية 10 جنيهات مقارنة بالأمس، فقد ارتفع سعره في التعاملات المسائية 15 جنيها إضافية، ليشهد الغرام بذلك زيادة على مدار اليوم تقترب من الـ25 جنيها.وعزا نجيب تلك الزيادة إلى ما قال إنه ارتفاع في أسعار المعدن الأصفر عالميًا، مقارنة بأسعاره في جلسات تداولة سابقة.وبالنسبة لأكثر أنواع الذهب تداولا في السوق المصرية وهو الغرام عيار 21، فقد وصل سعره إلى 1075 جنيهًا.في غضون ذلك، زادت أسعار الذهب على المستوى العالمي خلال تعاملات اليوم الخميس، لتصل الأوقية إلى 1839 دولارا، بزيادة قدرها 1.27%.
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أسعار الذهب اليوم, أخبار مصر الآن

أسعار الذهب في مصر تشهد ارتفاعا... 25 جنيها في الغرام الواحد

16:40 GMT 19.05.2022
© shutterstockالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© shutterstock
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ارتفعت أسعار الذهب في مصر على مدار التعاملات اليومية، بما يقارب 25 جنيها للغرام الواحد.
ووفقا لتصريحات نقلها مصراوي عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، فقد ارتفعت الأسعار على مدار اليوم، وخاصة في التعاملات المسائية.
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فبينما زاد سعر الغرام في التعاملات الصباحية 10 جنيهات مقارنة بالأمس، فقد ارتفع سعره في التعاملات المسائية 15 جنيها إضافية، ليشهد الغرام بذلك زيادة على مدار اليوم تقترب من الـ25 جنيها.
وعزا نجيب تلك الزيادة إلى ما قال إنه ارتفاع في أسعار المعدن الأصفر عالميًا، مقارنة بأسعاره في جلسات تداولة سابقة.

ووفقا للأسعار الجديدة، فقد وصل سعر الغرام عيار 14 إلى 717 جنيهًا، والغرام عيار 18 وصل إلى 921 جنيهًا.

وبالنسبة لأكثر أنواع الذهب تداولا في السوق المصرية وهو الغرام عيار 21، فقد وصل سعره إلى 1075 جنيهًا.
وفي حين وصل سعر الغرام عيار 24 إلى 1229 جنيهًا، فإن الجنيه الذهب ارتفع سعره ليصل إلى 8600 جنيها.
في غضون ذلك، زادت أسعار الذهب على المستوى العالمي خلال تعاملات اليوم الخميس، لتصل الأوقية إلى 1839 دولارا، بزيادة قدرها 1.27%.
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