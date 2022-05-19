https://arabic.sputniknews.com/20220519/أمريكي-يتناول-وجبة-ماكدونالدز-يوميا-لمدة-50-عاما-1062435170.html

أمريكي يتناول وجبة ماكدونالدز يوميا لمدة 50 عاما

أمريكي يتناول وجبة ماكدونالدز يوميا لمدة 50 عاما

عكف رجل أمريكي، يدعى دونالد غورسكي، على تناول وجبة من مطعم الوجبات السريعة الشهير ماكدونالدز، يوميا على مدار 50 عاما كاملة. 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T13:38+0000

2022-05-19T13:38+0000

2022-05-19T13:38+0000

مجتمع

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وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن غورسكي، البالغ من العمر 68 عاماً، من ميلووكي في ولاية ويسكونسن، حطم الرقم القياسي بعد أن أتم 50 عاماً على تناوله أول وجبة "بيغ ماك" في 17 مايو/ أيار عام 1972.وفي وقت سابق، كان غروسكي قد سجل رقما قياسيا في موسوعة “غينيس” عام 1999، بعد أن تناول أكبر عدد من وجبات "بيغ ماك" وصل إلى 15 ألفاً و490، ثم حطم ذلك الرقم بآخر، حيث وصل إلى 32 ألفاً و340، في أغسطس/ آب الماضي.وصرح غورسكي أنه لم يتخلف عن تناول وجبة من ماكدونالدز طيلة الخمسين عاما الماضية سوى في ثمانية أيام فقط في الـ50 عاما، مؤكدا أنه أحصى كل وجبة "بيغ ماك" تناولها طوال حياته.وأعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز"، اليوم الخميس، مغادرة السوق الروسية "بشكل نهائي".وجاء في بيان رسمي من الشركة: "بعد أكثر من 30 عامًا من التشغيل في البلاد، تعلن شركة ماكدونالدز خروجها من السوق الروسية"، وأعلنت الشركة أنها بدأت عملية بيع مشاريعها الروسية لشركة محلية.ولن تتمكن مطاعم ماكدونالدز بعد البيع من استخدام اسمها وشعارها وعلاماتها التجارية وقائمة طعامها، ولكنها ستحتفظ بعلاماتها التجارية في روسيا.وكنتيجة لمغادرة روسيا، تتوقع الشركة تكبد خسائر تبلغ 1.2-1.4 مليار دولار، بسبب شطب صافي الاستثمارات في هذا السوق والخسائر الكبيرة من التحويل بالعملات الأجنبية.

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مجتمع