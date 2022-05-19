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https://arabic.sputniknews.com/20220519/أول-ظهور-رسمي-لزوجة-أمير-قطر-الشيخة-جواهر-بنت-حمد-في-إسبانيا-صور-وفيديو-1062420770.html
أول ظهور رسمي لزوجة أمير قطر الشيخة جواهر بنت حمد في إسبانيا... صور وفيديو
أول ظهور رسمي لزوجة أمير قطر الشيخة جواهر بنت حمد في إسبانيا... صور وفيديو
ظهرت الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، لأول مرة، حيث رافقت زوجها في زيارته الأولى إلى إسبانيا منذ توليه الحكم. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T09:42+0000
2022-05-19T09:43+0000
أخبار قطر اليوم
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة من الاستقبال الرسمي لأمير قطر، الشيخة جواهر بجانبه برفقة ملك إسبانيا فيليبي السادس وزوجته.كما حضر أمير قطر والشيخة جواهر مأدبة عشاء أقامها الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا والملكة ليتيزيا.يعد هذا أول ظهور رسمي للشيخة جواهر مع زوجها الأمير تميم بن حمد آل ثاني، الذي تعتبر ابنة عمته وتزوجها في عام 2005.
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أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

أول ظهور رسمي لزوجة أمير قطر الشيخة جواهر بنت حمد في إسبانيا... صور وفيديو

09:42 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 09:43 GMT 19.05.2022)
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZOأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، خلال لقائهما ملك إسبانيا، فيليب السادس، وزوجته الملكة ليتيزيا أورتيز روكاسولانو.
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، خلال لقائهما ملك إسبانيا، فيليب السادس، وزوجته الملكة ليتيزيا أورتيز روكاسولانو. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZO
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ظهرت الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، لأول مرة، حيث رافقت زوجها في زيارته الأولى إلى إسبانيا منذ توليه الحكم.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة من الاستقبال الرسمي لأمير قطر، الشيخة جواهر بجانبه برفقة ملك إسبانيا فيليبي السادس وزوجته.
كما حضر أمير قطر والشيخة جواهر مأدبة عشاء أقامها الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا والملكة ليتيزيا.
يعد هذا أول ظهور رسمي للشيخة جواهر مع زوجها الأمير تميم بن حمد آل ثاني، الذي تعتبر ابنة عمته وتزوجها في عام 2005.
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