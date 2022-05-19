أول ظهور رسمي لزوجة أمير قطر الشيخة جواهر بنت حمد في إسبانيا... صور وفيديو
09:42 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 09:43 GMT 19.05.2022)
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZOأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، خلال لقائهما ملك إسبانيا، فيليب السادس، وزوجته الملكة ليتيزيا أورتيز روكاسولانو.
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZO
ظهرت الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، لأول مرة، حيث رافقت زوجها في زيارته الأولى إلى إسبانيا منذ توليه الحكم.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة من الاستقبال الرسمي لأمير قطر، الشيخة جواهر بجانبه برفقة ملك إسبانيا فيليبي السادس وزوجته.
سمو أمير البلاد المفدى وسمو الشيخة جواهر خلال مأدبة الغداء التي أقامها جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا وجلالة الملكة ليتيزيا.#قنا #جولة_سمو_الأمير_الأوروبية #قطر #إسبانيا pic.twitter.com/DEpliLUgQo— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 17, 2022
كما حضر أمير قطر والشيخة جواهر مأدبة عشاء أقامها الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا والملكة ليتيزيا.
جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، وجلالة الملكة ليتيزيا لدى استقبالهما سمو أمير البلاد المفدى وسمو الشيخة جواهر على مأدبة العشاء الرسمية.#قنا #جولة_سمو_الأمير_الأوروبية #قطر #إسبانيا pic.twitter.com/ULTlneezVS— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 17, 2022
يعد هذا أول ظهور رسمي للشيخة جواهر مع زوجها الأمير تميم بن حمد آل ثاني، الذي تعتبر ابنة عمته وتزوجها في عام 2005.