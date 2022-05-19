https://arabic.sputniknews.com/20220519/إسبانيا-تقترب-من-قرار-غير-مسبوق-في-أوروبا-أيام-الطمث-الشهرية-إجازة-بأجر-1062445697.html

إسبانيا تقترب من قرار غير مسبوق في أوروبا: "أيام الطمث" الشهرية إجازة بأجر

إسبانيا تقترب من قرار غير مسبوق في أوروبا: "أيام الطمث" الشهرية إجازة بأجر

وافقت الحكومة الإسبانية، يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون يجعل إسبانيا أول دولة أوروبية تمنح ‏المرأة إجازة من العمل بسبب آلام الدورة الشهرية.‏ 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T17:26+0000

2022-05-19T17:26+0000

2022-05-19T17:26+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062445672_0:0:1936:1089_1920x0_80_0_0_206b1e368858ac518c2e646f1ef9e324.jpg

وبموجب القانون الجديد، سيكون للمرأة الحق في إجازة، إذا قام الطبيب بتشخيصها بألم حاد في الدورة الشهرية، وسيتم تغطية أجرها في ذلك اليوم من قبل الدولة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.وتضغط على تطبيق القانون الجديد في البلاد، وزيرة المساواة الإسبانية، إيرين مونتيرو، معتبرة إياه الرد الضروري على المطالب المستمرة منذ عشرات السنين، التي قدمتها الجمعيات النسوية لتعزيز حقوق المرأة الصحية.وقالت مونتيرو في تصريحات لها: "هذا قانون يظهر ماهية إسبانيا وما هي الحركة النسوية في إسبانيا".وفي مدريد، قال مسؤولون حكوميون، يوم الثلاثاء الماضي، إنهم يأملون في أن يدخل القانون حيّز التنفيذ قبل أواخر العام المقبل 2023، بالتزامن مع استعداد إسبانيا لإجراء انتخاباتها الوطنية المقبلة.ومن المرجّح أن يخضع القانون لعدة تعديلات أثناء مراجعته من جانب مجلسي البرلمان، قبل الموافقة عليه بصورة نهائية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم