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https://arabic.sputniknews.com/20220519/إسبانيا-تقترب-من-قرار-غير-مسبوق-في-أوروبا-أيام-الطمث-الشهرية-إجازة-بأجر-1062445697.html
إسبانيا تقترب من قرار غير مسبوق في أوروبا: "أيام الطمث" الشهرية إجازة بأجر
إسبانيا تقترب من قرار غير مسبوق في أوروبا: "أيام الطمث" الشهرية إجازة بأجر
وافقت الحكومة الإسبانية، يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون يجعل إسبانيا أول دولة أوروبية تمنح ‏المرأة إجازة من العمل بسبب آلام الدورة الشهرية.‏ 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T17:26+0000
2022-05-19T17:26+0000
العالم
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وبموجب القانون الجديد، سيكون للمرأة الحق في إجازة، إذا قام الطبيب بتشخيصها بألم حاد في الدورة الشهرية، وسيتم تغطية أجرها في ذلك اليوم من قبل الدولة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.وتضغط على تطبيق القانون الجديد في البلاد، وزيرة المساواة الإسبانية، إيرين مونتيرو، معتبرة إياه الرد الضروري على المطالب المستمرة منذ عشرات السنين، التي قدمتها الجمعيات النسوية لتعزيز حقوق المرأة الصحية.وقالت مونتيرو في تصريحات لها: "هذا قانون يظهر ماهية إسبانيا وما هي الحركة النسوية في إسبانيا".وفي مدريد، قال مسؤولون حكوميون، يوم الثلاثاء الماضي، إنهم يأملون في أن يدخل القانون حيّز التنفيذ قبل أواخر العام المقبل 2023، بالتزامن مع استعداد إسبانيا لإجراء انتخاباتها الوطنية المقبلة.ومن المرجّح أن يخضع القانون لعدة تعديلات أثناء مراجعته من جانب مجلسي البرلمان، قبل الموافقة عليه بصورة نهائية.
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العالم

إسبانيا تقترب من قرار غير مسبوق في أوروبا: "أيام الطمث" الشهرية إجازة بأجر

17:26 GMT 19.05.2022
© AFP 2022 / BORJA PUIG DE LA BELLACASAوزيرة المساواة في إسبانيا، إيرين مونتيرو
وزيرة المساواة في إسبانيا، إيرين مونتيرو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
وزيرة المساواة في إسبانيا، إيرين مونتيرو
© AFP 2022 / BORJA PUIG DE LA BELLACASA
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وافقت الحكومة الإسبانية، يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون يجعل إسبانيا أول دولة أوروبية تمنح ‏المرأة إجازة من العمل بسبب آلام الدورة الشهرية.‏
وبموجب القانون الجديد، سيكون للمرأة الحق في إجازة، إذا قام الطبيب بتشخيصها بألم حاد في الدورة الشهرية، وسيتم تغطية أجرها في ذلك اليوم من قبل الدولة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وتضغط على تطبيق القانون الجديد في البلاد، وزيرة المساواة الإسبانية، إيرين مونتيرو، معتبرة إياه الرد الضروري على المطالب المستمرة منذ عشرات السنين، التي قدمتها الجمعيات النسوية لتعزيز حقوق المرأة الصحية.
وقالت مونتيرو في تصريحات لها: "هذا قانون يظهر ماهية إسبانيا وما هي الحركة النسوية في إسبانيا".

وتابعت الوزيرة: "سنكون أول دولة في أوروبا تتحدث عن صحة الحيض كمعيار صحي، ونزيل هذه الوصمة والعار والذنب، بالإضافة إلى الشعور بالوحدة الذي غالبا ما تمر به النساء خلال فترة الحيض".

وفي مدريد، قال مسؤولون حكوميون، يوم الثلاثاء الماضي، إنهم يأملون في أن يدخل القانون حيّز التنفيذ قبل أواخر العام المقبل 2023، بالتزامن مع استعداد إسبانيا لإجراء انتخاباتها الوطنية المقبلة.
ومن المرجّح أن يخضع القانون لعدة تعديلات أثناء مراجعته من جانب مجلسي البرلمان، قبل الموافقة عليه بصورة نهائية.
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