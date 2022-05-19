إسبانيا تقترب من قرار غير مسبوق في أوروبا: "أيام الطمث" الشهرية إجازة بأجر
© AFP 2022 / BORJA PUIG DE LA BELLACASAوزيرة المساواة في إسبانيا، إيرين مونتيرو
وزيرة المساواة في إسبانيا، إيرين مونتيرو
© AFP 2022 / BORJA PUIG DE LA BELLACASA
وافقت الحكومة الإسبانية، يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون يجعل إسبانيا أول دولة أوروبية تمنح المرأة إجازة من العمل بسبب آلام الدورة الشهرية.
وبموجب القانون الجديد، سيكون للمرأة الحق في إجازة، إذا قام الطبيب بتشخيصها بألم حاد في الدورة الشهرية، وسيتم تغطية أجرها في ذلك اليوم من قبل الدولة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وتضغط على تطبيق القانون الجديد في البلاد، وزيرة المساواة الإسبانية، إيرين مونتيرو، معتبرة إياه الرد الضروري على المطالب المستمرة منذ عشرات السنين، التي قدمتها الجمعيات النسوية لتعزيز حقوق المرأة الصحية.
وقالت مونتيرو في تصريحات لها: "هذا قانون يظهر ماهية إسبانيا وما هي الحركة النسوية في إسبانيا".
Irene Montero, sobre la ley del aborto: "Esta es una ley que demuestra lo que es España y el movimiento feminista. Responde a muchas demandas que el movimiento feminista lleva años realizando" https://t.co/W2XU5eYbgg#LHIreneMontero pic.twitter.com/mLeDk6glWw— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) May 17, 2022
وتابعت الوزيرة: "سنكون أول دولة في أوروبا تتحدث عن صحة الحيض كمعيار صحي، ونزيل هذه الوصمة والعار والذنب، بالإضافة إلى الشعور بالوحدة الذي غالبا ما تمر به النساء خلال فترة الحيض".
وفي مدريد، قال مسؤولون حكوميون، يوم الثلاثاء الماضي، إنهم يأملون في أن يدخل القانون حيّز التنفيذ قبل أواخر العام المقبل 2023، بالتزامن مع استعداد إسبانيا لإجراء انتخاباتها الوطنية المقبلة.
ومن المرجّح أن يخضع القانون لعدة تعديلات أثناء مراجعته من جانب مجلسي البرلمان، قبل الموافقة عليه بصورة نهائية.