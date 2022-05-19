https://arabic.sputniknews.com/20220519/إعلام-إيران-تتصدر-ملفات-غانتس-خلال-زيارته-لواشنطن-1062424792.html

إعلام: "إيران" تتصدر ملفات غانتس خلال زيارته لواشنطن

إعلام: "إيران" تتصدر ملفات غانتس خلال زيارته لواشنطن

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن الملف النووي الإيراني يتصدر أجندة الملفات المطروحة لوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، خلال زيارته للولايات المتحدة... 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T10:44+0000

2022-05-19T10:44+0000

2022-05-19T10:44+0000

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بيني غانتس

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وأكد الإعلامي الإسرائيلي أمير بوخفوط، أن "إيران.. إيران .. إيران" هو الملف الرئيس على قائمة الملفات التي سيناقشها غانتس خلال زيارته للعاصمة الأمريكية، واشنطن، والتي استهلها، أمس الأربعاء، باللقاء مع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي.بدوره، أكد غانتس أنه أجرى اجتماعا مهما، الليلة الماضية، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، حيث شدد خلال اللقاء على الأهمية الكبيرة التي تراها الحكومة الإسرائيلية بشأن تعزيز العلاقة الخاصة بين بلاده وأمريكا، والقائمة على أساس القيم والمصالح المشتركة.وشدد غانتس على سوليفان ضرورة التحرك معا في مواجهة ما أسماه بـ"العدوان الإيراني وتقدمه في المشروع النووي"، فضلا عن تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين وتوسيع التعاون مع الدول المعتدلة الأخرى في المنطقة.وكان بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، قد صرح، أمس الأربعاء، بأنه سيناقش الملف النووي الإيراني والأزمة الأوكرانية خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن غانتس قبيل انطلاقه في زيارة إلى واشنطن أنه سيبحث خلالها مضاعفة التعاون الأمني مع الجانب الأمريكي، والاهتمام بالملف الإيراني وموضوع أوكرانيا.وأكد غانتس أنه سيجتمع خلال زيارته مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، ولويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، فيما سيشارك وزير الدفاع الإسرائيلي خلال الزيارة في فعاليات أمريكية مختلفة في عدة ولايات بمشاركة عائلات ثكلى من الجالية اليهودية.وفي سياق متصل، أكدت قناة عبرية، أمس الثلاثاء، أن سلاح الجو الأمريكي سيشارك في المناورات الإسرائيلية "عربات النار" التي تحاكي الهجوم على إيران.ونشرت القناة العبرية الـ 13 تقريرا مصورا أكدت من خلاله أن سلاح الجو الأمريكي سيشارك في المناورات العسكرية الإسرائيلية، التي سيجريها سلاح الجو نهاية الشهر الجاري، وهي التدريبات العسكرية التي تحاكي هجوما واسعا على إيران.وأوضحت القناة العبرية أنه للمرة الأولى سيقوم سلاح الجو الأمريكي بتدريب نظيره الإسرائيلي على تزويد المقاتلات الإسرائيلية بالوقود في الجو، وهي في طريقها للهجوم، حيث ألمحت القناة إلى أنه في حال أي هجوم إسرائيلي على إيران، فإن حليفتها الإدارة الأمريكية ستقوم بتزويدها بالوقود من الجو.وأوضحت القناة أن وصول قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الجنرال مايكل كوريلا، إلى تل أبيب، يوم الثلاثاء، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه مهام منصبه، ترمي إلى التنسيق بين الجيش الإسرائيلي ونظيره الأمريكي.

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