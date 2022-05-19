https://arabic.sputniknews.com/20220519/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-لا-يعتزم-فتح-تحقيق-بشأن-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1062422191.html
إعلام: الجيش الإسرائيلي لا يعتزم فتح تحقيق بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة
إعلام: الجيش الإسرائيلي لا يعتزم فتح تحقيق بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الخميس، عن عدم نية الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T10:06+0000
2022-05-19T10:06+0000
2022-05-19T10:06+0000
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وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية، صباح اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي لن يفتح تحقيقا بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، التي قتلت الأسبوع الماضي، أثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين في الضفة الغربية.وادعت الصحيفة أن السبب وراء ذلك يعزا إلى الزعم بعدم وجود اشتباه في ارتكاب جريمة ما، فضلا عن سبب آخر يتعلق بتقييم الجيش الإسرائيلي نفسه بدعوى أنه أي تحقيق بشأن استجواب الضباط والجنود بداخل الجيش سيثير ضجة وجدل كبيرين، وهو ما يرفضه الجيش في الوقت الراهن.ورجحت الصحيفة العبرية أن يثير قرار عدم اعتزام الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق حيال مقتل أبو عاقلة الذي لم يصدر عنه إعلان رسمي، حتى الآن، انتقادات واسعة من الإدارة الأمريكية.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الأربعاء قبل الماضي، مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/بعد-تصريحها-عن-شيرين-أبو-عاقلة-أحمد-الطيبي-يهاجم-عضوة-بالكنيست-ويصفها-بـالقذرة-1062404490.html
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شيرين أبو عاقلة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
إعلام: الجيش الإسرائيلي لا يعتزم فتح تحقيق بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة
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كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الخميس، عن عدم نية الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
وذكرت صحيفة هاآرتس
العبرية، صباح اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي لن يفتح تحقيقا بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، التي قتلت الأسبوع الماضي، أثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين في الضفة الغربية.
وادعت الصحيفة أن السبب وراء ذلك يعزا إلى الزعم بعدم وجود اشتباه في ارتكاب جريمة ما، فضلا عن سبب آخر يتعلق بتقييم الجيش الإسرائيلي نفسه بدعوى أنه أي تحقيق بشأن استجواب الضباط والجنود بداخل الجيش سيثير ضجة وجدل كبيرين، وهو ما يرفضه الجيش في الوقت الراهن.
ورجحت الصحيفة العبرية أن يثير قرار عدم اعتزام الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق حيال مقتل أبو عاقلة الذي لم يصدر عنه إعلان رسمي، حتى الآن، انتقادات واسعة من الإدارة الأمريكية.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الأربعاء قبل الماضي، مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة
، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية
جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.
فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك
في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.