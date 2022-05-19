عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220519/إعلام-الشاباك-يحبط-محاولات-إيرانية-لاستدراج-مسؤولين-إسرائيليين-للخارج-واختطافهم-فيديو-وصور-1062434590.html
إعلام: "الشاباك" يحبط محاولات إيرانية لاستدراج مسؤولين إسرائيليين للخارج واختطافهم.. فيديو وصور
إعلام: "الشاباك" يحبط محاولات إيرانية لاستدراج مسؤولين إسرائيليين للخارج واختطافهم.. فيديو وصور
كشفت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الخميس، عن إحباط جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية "الشاباك" محاولات إيرانية لاستدراج مسؤولين إسرائيليين للخارج... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T13:29+0000
2022-05-19T13:29+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102200/66/1022006687_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_0ced0d75be817bbaf985488763c1c05f.jpg
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أن جهاز الشاباك الإسرائيلي كشف عن نشاطات إيرانية مكثفة تمثلت في انتحال شخصيات رجال أعمال وباحثين وصحفيين، ومحاولتهم التواصل مع شخصيات إسرائيلية بارزة، واستقطابهم واستدراجهم للخارج واختطافهم.وأكدت الإذاعة العبرية في تقريرها المرفق بشريط فيديو أن نشاطات إيرانية انتحلت رجال أعمال وباحثين، تحديدا، بهدف محاولة التواصل مع مسؤولين إسرائيليين بارزين، منهم ضباط سابقين وأكاديميين ورجال أعمال واستدراجهم عبر دعوتهم لحضور مؤتمرات خارج إسرائيل، من أجل اختطافهم.وأشارت الإذاعة إلى أن جهاز الشاباك الإسرائيلي قد سمح بنشر تلك المعلومات المهمة، التي توضح أن رجال الاستخبارات الإسرائيلية يعملون بجهد كبير من أجل إحباط محاولات إيرانية استقطاب إسرائيليين بارزين واختطافهم، من خلال ملفات تعريف وهمية وانتحال شخصيات عبر إرسال دعوات لهم لحضور مؤتمرات وفعاليات خارج إسرائيل.وأوضحت الإذاعة أن المحاولات الإيرانية اعتمدت على تدشين إيميلات وهمية مشابهة لإيميل شخصي لباحث سويسري معروف في المجال الأمني، حيث استخدمت إيميله الشخصي من أجل توجيه دعوات لإسرائيليين إلى حضور مؤتمر دولي في ميونيخ، وبعدها اختطاف هؤلاء الإسرائيليين البارزين.ولفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن عددا كبيرا ممن تم توجيه الدعوة إليه كان على وشك السفر إلى خارج إسرائيل فعليا، ولكن الشاباك أحبط هذه المحاولة الإيرانية.وكشف الجهاز الاستخباراتي الإسرائيلي عن وجود تذاكر طيران فعلية محجوزة لإسرائيليين عبر استقطابهم واستدراجهم خارج إسرائيل، فعلا عن كشفه لمراسلات حول طرق الإقامة والسفر، وخلافه من معلومات بهذا الشأن.
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102200/66/1022006687_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_19c3339e282fef9c216753d931e066c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار العالم الآن

إعلام: "الشاباك" يحبط محاولات إيرانية لاستدراج مسؤولين إسرائيليين للخارج واختطافهم.. فيديو وصور

13:29 GMT 19.05.2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSONهاكرز
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSON
تابعنا عبرTelegram
كشفت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الخميس، عن إحباط جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية "الشاباك" محاولات إيرانية لاستدراج مسؤولين إسرائيليين للخارج واختطافهم.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أن جهاز الشاباك الإسرائيلي كشف عن نشاطات إيرانية مكثفة تمثلت في انتحال شخصيات رجال أعمال وباحثين وصحفيين، ومحاولتهم التواصل مع شخصيات إسرائيلية بارزة، واستقطابهم واستدراجهم للخارج واختطافهم.
وأكدت الإذاعة العبرية في تقريرها المرفق بشريط فيديو أن نشاطات إيرانية انتحلت رجال أعمال وباحثين، تحديدا، بهدف محاولة التواصل مع مسؤولين إسرائيليين بارزين، منهم ضباط سابقين وأكاديميين ورجال أعمال واستدراجهم عبر دعوتهم لحضور مؤتمرات خارج إسرائيل، من أجل اختطافهم.
وأشارت الإذاعة إلى أن جهاز الشاباك الإسرائيلي قد سمح بنشر تلك المعلومات المهمة، التي توضح أن رجال الاستخبارات الإسرائيلية يعملون بجهد كبير من أجل إحباط محاولات إيرانية استقطاب إسرائيليين بارزين واختطافهم، من خلال ملفات تعريف وهمية وانتحال شخصيات عبر إرسال دعوات لهم لحضور مؤتمرات وفعاليات خارج إسرائيل.
وأوضحت الإذاعة أن المحاولات الإيرانية اعتمدت على تدشين إيميلات وهمية مشابهة لإيميل شخصي لباحث سويسري معروف في المجال الأمني، حيث استخدمت إيميله الشخصي من أجل توجيه دعوات لإسرائيليين إلى حضور مؤتمر دولي في ميونيخ، وبعدها اختطاف هؤلاء الإسرائيليين البارزين.
ولفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن عددا كبيرا ممن تم توجيه الدعوة إليه كان على وشك السفر إلى خارج إسرائيل فعليا، ولكن الشاباك أحبط هذه المحاولة الإيرانية.
وكشف الجهاز الاستخباراتي الإسرائيلي عن وجود تذاكر طيران فعلية محجوزة لإسرائيليين عبر استقطابهم واستدراجهم خارج إسرائيل، فعلا عن كشفه لمراسلات حول طرق الإقامة والسفر، وخلافه من معلومات بهذا الشأن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разбитые трамваи в депо в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала