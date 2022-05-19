إعلام: "الشاباك" يحبط محاولات إيرانية لاستدراج مسؤولين إسرائيليين للخارج واختطافهم.. فيديو وصور
© AFP 2022 / THOMAS SAMSONهاكرز
© AFP 2022 / THOMAS SAMSON
كشفت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الخميس، عن إحباط جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية "الشاباك" محاولات إيرانية لاستدراج مسؤولين إسرائيليين للخارج واختطافهم.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أن جهاز الشاباك الإسرائيلي كشف عن نشاطات إيرانية مكثفة تمثلت في انتحال شخصيات رجال أعمال وباحثين وصحفيين، ومحاولتهم التواصل مع شخصيات إسرائيلية بارزة، واستقطابهم واستدراجهم للخارج واختطافهم.
>> בנוסף חשפו בשב"כ את כרטיסי הטיסה שהוזמנו לישראלים אותם ניסו למשוך לחו"ל, ותכתובת בטלגרם בה נשלחה הזמנה לאירוח בוילה פרטית לרגל חג ט"ו בשבט@Doron_Kadosh pic.twitter.com/IyAXA4orYI— גלצ (@GLZRadio) May 19, 2022
وأكدت الإذاعة العبرية في تقريرها المرفق بشريط فيديو أن نشاطات إيرانية انتحلت رجال أعمال وباحثين، تحديدا، بهدف محاولة التواصل مع مسؤولين إسرائيليين بارزين، منهم ضباط سابقين وأكاديميين ورجال أعمال واستدراجهم عبر دعوتهم لحضور مؤتمرات خارج إسرائيل، من أجل اختطافهم.
وأشارت الإذاعة إلى أن جهاز الشاباك الإسرائيلي قد سمح بنشر تلك المعلومات المهمة، التي توضح أن رجال الاستخبارات الإسرائيلية يعملون بجهد كبير من أجل إحباط محاولات إيرانية استقطاب إسرائيليين بارزين واختطافهم، من خلال ملفات تعريف وهمية وانتحال شخصيات عبر إرسال دعوات لهم لحضور مؤتمرات وفعاليات خارج إسرائيل.
>> בשב"כ מפרסמים דוגמה לניסיונות האיראנים ליצירת קשר דרך המייל: המודיעין האיראני השתמש בכתובת מייל דומה לכתובת של חוקר שוויצרי מוכר בתחום הביטחוני, וכך ניסו להזמין ישראלים להשתתף בכנס באירופה. מספר אזרחים כבר היו על סף יציאה לחו"ל, אך חשיפת השיטה סיכלה זאת >>@Doron_Kadosh pic.twitter.com/mYe3TCgpQD— גלצ (@GLZRadio) May 19, 2022
وأوضحت الإذاعة أن المحاولات الإيرانية اعتمدت على تدشين إيميلات وهمية مشابهة لإيميل شخصي لباحث سويسري معروف في المجال الأمني، حيث استخدمت إيميله الشخصي من أجل توجيه دعوات لإسرائيليين إلى حضور مؤتمر دولي في ميونيخ، وبعدها اختطاف هؤلاء الإسرائيليين البارزين.
ولفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن عددا كبيرا ممن تم توجيه الدعوة إليه كان على وشك السفر إلى خارج إسرائيل فعليا، ولكن الشاباك أحبط هذه المحاولة الإيرانية.
وكشف الجهاز الاستخباراتي الإسرائيلي عن وجود تذاكر طيران فعلية محجوزة لإسرائيليين عبر استقطابهم واستدراجهم خارج إسرائيل، فعلا عن كشفه لمراسلات حول طرق الإقامة والسفر، وخلافه من معلومات بهذا الشأن.