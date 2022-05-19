https://arabic.sputniknews.com/20220519/إعلام-جونسون-لن-يتلقى-أي-مخالفات-إضافية-تتعلق-بخرق-الحجر-الصحي-1062434348.html

إعلام: جونسون لن يتلقى أي مخالفات إضافية تتعلق بخرق "الحجر الصحي"

إعلام: جونسون لن يتلقى أي مخالفات إضافية تتعلق بخرق "الحجر الصحي"

أكدت شرطة العاصمة البريطانية، عقب إكمالها التحقيقات في التجمعات في داونينغ ستريت ووايتهول، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لن يتلقى أي غرامات أخرى... 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T13:25+0000

2022-05-19T13:25+0000

2022-05-19T13:25+0000

بريطانيا

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وقالت الشرطة إنها أصدرت ما مجموعه 126 إشعارًا بعقوبات ثابتة، تغطي جميع الأحداث الـ 12 التي تم التحقيق فيها، حسبما أفادت به صحيفة "الغارديان"، اليوم الخميس.وتلقى جونسون وزوجته، كاري، إشعارات بالغرامات الثابتة في شهر نيسان/أبريل الماضي لحضورهما احتفالا بعيد ميلاده، لكن لن يتم تغريمهما مرة أخرى، وقال المتحدث الرسمي باسم جونسون: "أكدت شرطة العاصمة أنها لن تتخذ أي إجراءات أخرى فيما يتعلق برئيس الوزراء".ومن المفهوم أنه تم تقديم تطمينات مماثلة للسيدة جونسون، كما لم يتلق سكرتير مجلس الوزراء، سيمون كيس، أي غرامات، لكن الشرطة لم تؤكد ما إذا كان محتملا تلقيه لمخالفة، بحسب الصحيفة.وأبلغت الشرطة البريطانية، في 12 أبريل، رئيس الوزراء، بوريس جونسون، ووزير ماليته ريشي سوناك بأن غرامة ستوقع عليهما بسبب مخالفات ارتكباها خلال الإغلاق العام المرتبط بجائحة كوفيد-19.وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن الشرطة أبلغت جونسون ووزير ماليته ريشي سوناك بأن غرامة ستوقع عليهما بسبب مخالفات ارتكباها خلال الإغلاق العام المرتبط بجائحة كوفيد-19.وقال المتحدث: "تلقى رئيس الوزراء ووزير المالية إخطارا اليوم بأن شرطة لندن تعتزم إرسال إشعاري عقوبات محددة" إليهما.قال معارضون وبعض أعضاء حزب المحافظين الحاكم إن جونسون ينبغي أن يستقيل إذا تم تغريمه بسبب خرق القواعد التي فرضها في البلاد لمواجهة جائحة كورونا.

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