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https://arabic.sputniknews.com/20220519/إعلام-زيارة-بايدن-لإسرائيل-مهددة-بالإلغاء-1062441160.html
إعلام: زيارة بايدن لإسرائيل مهددة بالإلغاء
إعلام: زيارة بايدن لإسرائيل مهددة بالإلغاء
أفادت مصادر سياسية إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإسرائيل مهددة بالإلغاء بسبب احتمال انهيار الحكومة الإسرائيلية. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T14:46+0000
2022-05-19T14:46+0000
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جو بايدن
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وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، أنه في ضوء تقديم عضوة الكنيست عن حزب "ميرتس"، غيداء زعبي، استقالتها من الائتلاف الإسرائيلي الحاكم في البلاد، فإن زيارة بايدن إلى البلاد مهددة بالإلغاء.وأكد المصدر الإسرائيلي البارز ـ لم تذكر الصحيفة اسمه أو كنيته ـ أنه في حال إلغاء بايدن زيارته إلى البلاد، فهو ثمن سياسي نتيجة لتفكيك الحكومة الإسرائيلية، أو بسبب الوضع السياسي في البلاد.وجاء تهديد إلغاء زيارة بايدن إلى إسرائيل، بعد تخطيط حزب المعارضة الإسرائيلية "الليكود" لطرح مشروع حل الكنيست في بلاده، بعد انسحاب عضوة البرلمان من الائتلاف الحكومي، اليوم الخميس.وأكدت القناة العبرية الـ 12 أن نيتسان هوروفيتش، رئيس حزب "ميرتس"، حاول إقناع النائبة العربية في الكنيست، غيداء زعبي، عن الحزب، العدول عن استقالتها، لكنها رفضت طلبه ولم تقابله، في وقت طلبت تأجيل اللقاء إلى غد الجمعة.وفي حال إقرار حل الكنيست، سيجرى التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، ثم يتم لاحقا التصويت بـ 3 قراءات متتالية، قبل أن يتم حل الكنيست فعليا، والدخول في مرحلة انتخابات للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مرة أخرى.ونقلت الصحيفة العبرية عن ميكي زوهار، عضو الكنيست عن حزب "الليكود" المعارض، أنه حان وقت إسقاط حكومة نفتالي بينيت.وكانت عضوة الكنيست عن حزب "ميرتس" اليساري، غيداء ريناوي زعبي، قد أعلنت انسحابها من الائتلاف الحكومي في البلاد، لتصبح العضو الثالث الذي ينسحب من هذا الائتلاف.وأوضحت القناة العبرية الـ 12على موقعها الإلكتروني أن زعبي، هي عضو الكنيست الثالثة التي تنسحب من الائتلاف الحكومي في البلاد، بعد عيديت سيلمان، رئيسة الائتلاف عن حزب "يمينا"، وعضو الكنيست عميحاي شيكل، وهو ما يعني أن عدد أعضاء الكنيست في الائتلاف 59 عضوا فقط.ويذكر أن ائتلاف الحكومي الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، لن يتمكن من تشريع قوانين جديدة خلال هذه الفترة الراهنة، وخاصة قوانين أساسية، نتيجة لأن عدد أعضاء الكنيست الإسرائيلي الحالي يقلون عن 60 عضوا.
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أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, جو بايدن

إعلام: زيارة بايدن لإسرائيل مهددة بالإلغاء

14:46 GMT 19.05.2022
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الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
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أفادت مصادر سياسية إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإسرائيل مهددة بالإلغاء بسبب احتمال انهيار الحكومة الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، أنه في ضوء تقديم عضوة الكنيست عن حزب "ميرتس"، غيداء زعبي، استقالتها من الائتلاف الإسرائيلي الحاكم في البلاد، فإن زيارة بايدن إلى البلاد مهددة بالإلغاء.
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وأكد المصدر الإسرائيلي البارز ـ لم تذكر الصحيفة اسمه أو كنيته ـ أنه في حال إلغاء بايدن زيارته إلى البلاد، فهو ثمن سياسي نتيجة لتفكيك الحكومة الإسرائيلية، أو بسبب الوضع السياسي في البلاد.
وجاء تهديد إلغاء زيارة بايدن إلى إسرائيل، بعد تخطيط حزب المعارضة الإسرائيلية "الليكود" لطرح مشروع حل الكنيست في بلاده، بعد انسحاب عضوة البرلمان من الائتلاف الحكومي، اليوم الخميس.
وأكدت القناة العبرية الـ 12 أن نيتسان هوروفيتش، رئيس حزب "ميرتس"، حاول إقناع النائبة العربية في الكنيست، غيداء زعبي، عن الحزب، العدول عن استقالتها، لكنها رفضت طلبه ولم تقابله، في وقت طلبت تأجيل اللقاء إلى غد الجمعة.
وفي حال إقرار حل الكنيست، سيجرى التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، ثم يتم لاحقا التصويت بـ 3 قراءات متتالية، قبل أن يتم حل الكنيست فعليا، والدخول في مرحلة انتخابات للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مرة أخرى.
ونقلت الصحيفة العبرية عن ميكي زوهار، عضو الكنيست عن حزب "الليكود" المعارض، أنه حان وقت إسقاط حكومة نفتالي بينيت.
وكانت عضوة الكنيست عن حزب "ميرتس" اليساري، غيداء ريناوي زعبي، قد أعلنت انسحابها من الائتلاف الحكومي في البلاد، لتصبح العضو الثالث الذي ينسحب من هذا الائتلاف.
وأوضحت القناة العبرية الـ 12على موقعها الإلكتروني أن زعبي، هي عضو الكنيست الثالثة التي تنسحب من الائتلاف الحكومي في البلاد، بعد عيديت سيلمان، رئيسة الائتلاف عن حزب "يمينا"، وعضو الكنيست عميحاي شيكل، وهو ما يعني أن عدد أعضاء الكنيست في الائتلاف 59 عضوا فقط.
ويذكر أن ائتلاف الحكومي الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، لن يتمكن من تشريع قوانين جديدة خلال هذه الفترة الراهنة، وخاصة قوانين أساسية، نتيجة لأن عدد أعضاء الكنيست الإسرائيلي الحالي يقلون عن 60 عضوا.
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