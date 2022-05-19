https://arabic.sputniknews.com/20220519/إغاثة-عاجلة-من-كوريا-الجنوبية--إلى-شقيقتها-الشمالية-1062423835.html

إغاثة عاجلة من كوريا الجنوبية إلى شقيقتها الشمالية

إغاثة عاجلة من كوريا الجنوبية إلى شقيقتها الشمالية

كشفت 3 منظمات غير حكومية في كوريا الجنوبية عن إعدادها حملة إغاثة عاجلة إلى كوريا الشمالية بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا. 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T10:30+0000

2022-05-19T10:30+0000

2022-05-19T10:30+0000

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

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ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، يونهاب، فقد عقدت منظمات ثلاث، هي مجلس المنظمات غير الحكومية الكوري للتعاون مع كوريا الشمالية، والمجلس الكوري للمصالحة والتعاون، ومنتدى السلام المدني، مؤتمرا صحفيا في العاصمة سيئول، اليوم الخميس، أعلنت خلاله بداية الحملة.وعن طبيعة الحملة أوضحت المنظمات الكورية الجنوبية أنها تتضمن مساعدات طبية بقيمة 12 مليار وون كوري، (10 ملايين دولار).وقالت إنها ستتضمن "إرسال عناصر مثل مجموعات اختبار كوفيد-19 والكمامات والبدلات الواقية والمضادات الحيوية والأدوية الخافضة للحرارة"، مشددين على محاولتهم الوصول إلى بيونغ يانغ أوائل الأسبوع المقبل عبر "جميع الطرق" الممكنة.وطالبوا بتنفيذ هذا الالتزام "بطريقة صادقة تقبلها كوريا الشمالية"، داعين بيونغ يانغ للتعامل مع مقترح الحوار الصادر عن سيئول بطريقة إيجابية.يشار إلى أن كوريا الشمالية لم ترد على الدعوة التي تم توجيهها من سيئول بإجراء مشاورات بشأن التعاون في مكافحتها أزمة الفيروس.

https://arabic.sputniknews.com/20220516/كوريا-الجنوبية-تؤكد-أنها-تحاول-التواصل-مع-الشمال-حول-المساعدات-المتعلقة-بكورونا-والأخيرة-لا-تستجيب-1062316411.html

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