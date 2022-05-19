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إغاثة عاجلة من كوريا الجنوبية إلى شقيقتها الشمالية
إغاثة عاجلة من كوريا الجنوبية إلى شقيقتها الشمالية
كشفت 3 منظمات غير حكومية في كوريا الجنوبية عن إعدادها حملة إغاثة عاجلة إلى كوريا الشمالية بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T10:30+0000
2022-05-19T10:30+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، يونهاب، فقد عقدت منظمات ثلاث، هي مجلس المنظمات غير الحكومية الكوري للتعاون مع كوريا الشمالية، والمجلس الكوري للمصالحة والتعاون، ومنتدى السلام المدني، مؤتمرا صحفيا في العاصمة سيئول، اليوم الخميس، أعلنت خلاله بداية الحملة.وعن طبيعة الحملة أوضحت المنظمات الكورية الجنوبية أنها تتضمن مساعدات طبية بقيمة 12 مليار وون كوري، (10 ملايين دولار).وقالت إنها ستتضمن "إرسال عناصر مثل مجموعات اختبار كوفيد-19 والكمامات والبدلات الواقية والمضادات الحيوية والأدوية الخافضة للحرارة"، مشددين على محاولتهم الوصول إلى بيونغ يانغ أوائل الأسبوع المقبل عبر "جميع الطرق" الممكنة.وطالبوا بتنفيذ هذا الالتزام "بطريقة صادقة تقبلها كوريا الشمالية"، داعين بيونغ يانغ للتعامل مع مقترح الحوار الصادر عن سيئول بطريقة إيجابية.يشار إلى أن كوريا الشمالية لم ترد على الدعوة التي تم توجيهها من سيئول بإجراء مشاورات بشأن التعاون في مكافحتها أزمة الفيروس.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/كوريا-الجنوبية-تؤكد-أنها-تحاول-التواصل-مع-الشمال-حول-المساعدات-المتعلقة-بكورونا-والأخيرة-لا-تستجيب-1062316411.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية

إغاثة عاجلة من كوريا الجنوبية إلى شقيقتها الشمالية

10:30 GMT 19.05.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 15 مايو 2022
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 15 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
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كشفت 3 منظمات غير حكومية في كوريا الجنوبية عن إعدادها حملة إغاثة عاجلة إلى كوريا الشمالية بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، يونهاب، فقد عقدت منظمات ثلاث، هي مجلس المنظمات غير الحكومية الكوري للتعاون مع كوريا الشمالية، والمجلس الكوري للمصالحة والتعاون، ومنتدى السلام المدني، مؤتمرا صحفيا في العاصمة سيئول، اليوم الخميس، أعلنت خلاله بداية الحملة.
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يدعو إلى تعبئة الأفراد العسكريين لتحقيق الاستقرار في إمدادات الأدوية في العاصمة بيونغ يانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
كوريا الجنوبية تؤكد أنها تحاول التواصل مع الشمال حول المساعدات المتعلقة بكورونا والأخيرة لا تستجيب
16 مايو, 19:17 GMT
وعن طبيعة الحملة أوضحت المنظمات الكورية الجنوبية أنها تتضمن مساعدات طبية بقيمة 12 مليار وون كوري، (10 ملايين دولار).
وقالت إنها ستتضمن "إرسال عناصر مثل مجموعات اختبار كوفيد-19 والكمامات والبدلات الواقية والمضادات الحيوية والأدوية الخافضة للحرارة"، مشددين على محاولتهم الوصول إلى بيونغ يانغ أوائل الأسبوع المقبل عبر "جميع الطرق" الممكنة.
وثمنت المنظمات ما وصفوه بـ "التزام الرئيس يون سيوك-يول المعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع بإرسال مساعدات لمكافحة الفيروس إلى الشمال، بما في ذلك اللقاحات والإمدادات الطبية الأخرى".
وطالبوا بتنفيذ هذا الالتزام "بطريقة صادقة تقبلها كوريا الشمالية"، داعين بيونغ يانغ للتعامل مع مقترح الحوار الصادر عن سيئول بطريقة إيجابية.
يشار إلى أن كوريا الشمالية لم ترد على الدعوة التي تم توجيهها من سيئول بإجراء مشاورات بشأن التعاون في مكافحتها أزمة الفيروس.
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