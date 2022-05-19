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إيران تزيح الستار عن طائرة النقل الخفيفة "سيمرغ" في أصفهان
إيران تزيح الستار عن طائرة النقل الخفيفة "سيمرغ" في أصفهان
أزاحت إيران الستار، اليوم الخميس، عن طائرة النقل الخفيفة "سيمرغ" المصنعة من قبل خبراء الصناعة الجوية بوزارة الدفاع في شركة "هِسا" في أصفهان وسط البلاد. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T11:23+0000
2022-05-19T11:23+0000
أخبار إيران
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وقال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني، خلال إزاحة الستار عن الطائرة، إن "وزارة الدفاع تتولى مهمة كبرى في تعزيز القدرات الرادعة للجمهورية الإسلامية،" مؤكدا أنها "تعمل على تلبية احتياجات القوات المسلحة في مختلف المجالات البرية والبحرية والجوية والحروب الإلكترونية والمنعطفات التي تحدد الانتصار في ميدان المعارك غير المتكافئة"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف آشتياني، أن "هذه الطائرة نتاج إعادة تصميم وتطوير طراز مشابه من طائرات النقل العسكري الخارجية"، متابع: "لكن مواصفات قيادة ومحرك الطائرة لا تقارن بالنماذج المشابهة، وهي تتناسب مع احتياجات الدولة والأجهزة العسكرية".وأكد أن "الطائرة "سيمرغ" تعزز المصالح الوطنية وأن تصميمها وتصنيعها يوفر العملة الصعبة بصورة ملحوظة ويخفض النفقات ويتيح فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ويحقق الاقتصاد المقاوم في وزارة الدفاع والنضج التكنولوجي والصناعي ويسرع دخول الصناعة الجوية للبلاد خاصة القوات المسلحة لنادي مصنعي الطائرات الثقيلة والمتطورة جدا".
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أخبار إيران

إيران تزيح الستار عن طائرة النقل الخفيفة "سيمرغ" في أصفهان

11:23 GMT 19.05.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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أزاحت إيران الستار، اليوم الخميس، عن طائرة النقل الخفيفة "سيمرغ" المصنعة من قبل خبراء الصناعة الجوية بوزارة الدفاع في شركة "هِسا" في أصفهان وسط البلاد.
وقال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني، خلال إزاحة الستار عن الطائرة، إن "وزارة الدفاع تتولى مهمة كبرى في تعزيز القدرات الرادعة للجمهورية الإسلامية،" مؤكدا أنها "تعمل على تلبية احتياجات القوات المسلحة في مختلف المجالات البرية والبحرية والجوية والحروب الإلكترونية والمنعطفات التي تحدد الانتصار في ميدان المعارك غير المتكافئة"، حسب وكالة فارس الإيرانية.
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وأضاف آشتياني، أن "هذه الطائرة نتاج إعادة تصميم وتطوير طراز مشابه من طائرات النقل العسكري الخارجية"، متابع: "لكن مواصفات قيادة ومحرك الطائرة لا تقارن بالنماذج المشابهة، وهي تتناسب مع احتياجات الدولة والأجهزة العسكرية".
وأكد أن "الطائرة "سيمرغ" تعزز المصالح الوطنية وأن تصميمها وتصنيعها يوفر العملة الصعبة بصورة ملحوظة ويخفض النفقات ويتيح فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ويحقق الاقتصاد المقاوم في وزارة الدفاع والنضج التكنولوجي والصناعي ويسرع دخول الصناعة الجوية للبلاد خاصة القوات المسلحة لنادي مصنعي الطائرات الثقيلة والمتطورة جدا".
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