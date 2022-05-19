https://arabic.sputniknews.com/20220519/إيران-تعتبر-تأكيد-المقررة-الخاصة-لمنظمة-الأمم-المتحدة-بشأن-الحظر-عليها-فضيحة-أخرى-لأمريكا-1062415397.html
إيران تعتبر تأكيد المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة بشأن الحظر عليها "فضيحة أخرى لأمريكا"
إيران تعتبر تأكيد المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة بشأن الحظر عليها "فضيحة أخرى لأمريكا"
اعتبرت الحكومة الإيرانية، تأكيد المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة بأن إجراءات الحظر المفروضة على إيران غير قانونية ومناقضة لمعايير حقوق الإنسان، "فضيحة أخرى... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T08:21+0000
2022-05-19T08:21+0000
2022-05-19T08:21+0000
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
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وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، عبر حسابه في "تويتر"، إن "المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة أكدت في ختام زيارتها إلى إيران بأن إجراءات الحظر الأمريكية الأحادية ضد إيران مناقضة لمعايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية وأنه على الولايات المتحدة إنهاء إجراءات حظرها اللاقانونية ضد إيران، فضيحة أخرى لأمريكا".وقالت ألينا دوهان، إن "العقوبات خلفت الآثار الأكثر تدميرا على المواطنين العاديين"، داعیة إلی الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة.وصرحت دوهان أن الدراسات تشير إلى أن العقوبات كان لها تأثير سلبي للغاية على الاقتصاد الإيراني منذ عام 2018. وخلفت أكثر الآثار تدميرا على الفئات الضعيفة وذات الدخل المنخفض والأشخاص المصابين بأمراض خاصة والأسر التي ترأسها النساء والمهاجرین وكبار السن.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني
إيران تعتبر تأكيد المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة بشأن الحظر عليها "فضيحة أخرى لأمريكا"
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اعتبرت الحكومة الإيرانية، تأكيد المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة بأن إجراءات الحظر المفروضة على إيران غير قانونية ومناقضة لمعايير حقوق الإنسان، "فضيحة أخرى لأمريكا".
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، عبر حسابه في "تويتر"، إن "المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة أكدت في ختام زيارتها إلى إيران بأن إجراءات الحظر الأمريكية الأحادية ضد إيران مناقضة لمعايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية وأنه على الولايات المتحدة إنهاء إجراءات حظرها اللاقانونية ضد إيران، فضيحة أخرى لأمريكا".
وقالت ألينا دوهان، إن "العقوبات خلفت الآثار الأكثر تدميرا على المواطنين العاديين"، داعیة إلی الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة.
وصرحت دوهان أن الدراسات تشير إلى أن العقوبات كان لها تأثير سلبي للغاية على الاقتصاد الإيراني منذ عام 2018. وخلفت أكثر الآثار تدميرا على الفئات الضعيفة وذات الدخل المنخفض والأشخاص المصابين بأمراض خاصة والأسر التي ترأسها النساء والمهاجرین وكبار السن.