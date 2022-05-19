https://arabic.sputniknews.com/20220519/استسلام-أكثر-من-نصف-العسكريين-الأوكرانيين-المختبئين-في-مصنع-آزوفستال-1062413528.html
استسلام أكثر من نصف العسكريين الأوكرانيين المختبئين في مصنع "آزوفستال"
استسلام أكثر من نصف العسكريين الأوكرانيين المختبئين في مصنع "آزوفستال"
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، استسلام أكثر من نصف المسلحين الأوكرانيين المختبئين في مصنع "آزوفستال" للصلب بمدينة ماريوبول حتى الآن. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T07:35+0000
2022-05-19T07:35+0000
2022-05-19T07:35+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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قال دينيس بوشيلين على شبكة التلفزيون في صباح 19 مايو/أيار: "إن أكثر من نصفهم قد خرجوا من مخابئهم حاملين الراية البيضاء".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء، عن استسلام 694 عنصرا من عناصر القوات الأوكرانية الذين لجأوا إلى الاختباء في مجمع الحديد والصلب بمدينة ماريوبول بعدما تم تحرير هذه المدينة في إطار العملية الخاصة الروسية الهادفة إلى حماية الناس من اعتداءات تقوم بها قوات نظام الحكم في أوكرانيا.وإجمالاً، استسلم 959 مسلحا خلال يومين حتى الآن.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
استسلام أكثر من نصف العسكريين الأوكرانيين المختبئين في مصنع "آزوفستال"
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، استسلام أكثر من نصف المسلحين الأوكرانيين المختبئين في مصنع "آزوفستال" للصلب بمدينة ماريوبول حتى الآن.
قال دينيس بوشيلين على شبكة التلفزيون في صباح 19 مايو/أيار: "إن أكثر من نصفهم قد خرجوا من مخابئهم حاملين الراية البيضاء".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء، عن استسلام
694 عنصرا من عناصر القوات الأوكرانية الذين لجأوا إلى الاختباء في مجمع الحديد والصلب بمدينة ماريوبول بعدما تم تحرير هذه المدينة في إطار العملية الخاصة الروسية الهادفة إلى حماية الناس من اعتداءات تقوم بها قوات نظام الحكم في أوكرانيا.
وإجمالاً، استسلم 959 مسلحا خلال يومين حتى الآن.