https://arabic.sputniknews.com/20220519/افتتاح-ملعب-يحمل-اسم-رياض-محرز-في-مسقط-رأسه-1062414799.html
افتتاح ملعب يحمل اسم رياض محرز في مسقط رأسه
افتتاح ملعب يحمل اسم رياض محرز في مسقط رأسه
دشنت بلدية "سارسيل"، وهي إحدى ضواحي باريس، ملعبا جديدا يحمل اسم اللاعب الجزائري الدولي رياض محرز. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T07:59+0000
2022-05-19T07:59+0000
2022-05-19T08:04+0000
رياضة
مجتمع
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ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية إن سارسيل هي مسقط رأس اللاعب الجزائري رياض محرز، وقد تم تدشين الملعب الجديد باسمه تيمنا باللاعب وكذكرى لوالده الراحل أحمد محرز، كما جاءت تلك الخطوة برعاية رئيس بلدية "سارسيل"، باتريك حداد.ونشر محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، "ستوري" عبر حسابه الرسمي على الأنستغرام صورة للملعب الذي أطلقت تسميته عليه.وفي وقت سابق، استنجد محرز، بمالك موقع "تويتر" الجديد الملياردير إيلون ماسك، وذلك بعدما فقد علامة التوثيق الزرقاء الخاصة بحسابه.وعلق محرز على الواقعة بشكل ساخر، قائلا: "أخي إيلون ماسك أعد العلامة الزرقاء لحسابي"، وأضاف رسما تعبيريا ضاحكا.وقرر موقع تويتر إلغاء "توثيق" حساب نجم منتخب الجزائر رياض محرز، دون سبب واض، .وبالرغم من أنه لاعب عالمي شهير، ولديه أكثر من 3 ملايين متابع، قرر تويتر إلغاء "توثيق" حساب نجم مانشستر سيتي رياض محرز، بشكل غريب، في إجراء لا يقوم به الموقع عادة مع نجوم الرياضة.
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رياضة, مجتمع
افتتاح ملعب يحمل اسم رياض محرز في مسقط رأسه
07:59 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 08:04 GMT 19.05.2022) تابعنا عبر
دشنت بلدية "سارسيل"، وهي إحدى ضواحي باريس، ملعبا جديدا يحمل اسم اللاعب الجزائري الدولي رياض محرز.
ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية
إن سارسيل هي مسقط رأس اللاعب الجزائري رياض محرز، وقد تم تدشين الملعب الجديد باسمه تيمنا باللاعب وكذكرى لوالده الراحل أحمد محرز، كما جاءت تلك الخطوة برعاية رئيس بلدية "سارسيل"، باتريك حداد.
ونشر محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، "ستوري" عبر حسابه الرسمي على الأنستغرام صورة للملعب الذي أطلقت تسميته عليه.
وفي وقت سابق، استنجد محرز، بمالك موقع "تويتر" الجديد الملياردير إيلون ماسك، وذلك بعدما فقد علامة التوثيق الزرقاء
الخاصة بحسابه.
وعلق محرز على الواقعة بشكل ساخر، قائلا: "أخي إيلون ماسك أعد العلامة الزرقاء لحسابي"، وأضاف رسما تعبيريا ضاحكا.
وقرر موقع تويتر إلغاء "توثيق" حساب نجم منتخب الجزائر رياض محرز، دون سبب واض، .وبالرغم من أنه لاعب عالمي شهير، ولديه أكثر من 3 ملايين متابع، قرر تويتر إلغاء "توثيق" حساب نجم مانشستر سيتي رياض محرز، بشكل غريب، في إجراء لا يقوم به الموقع عادة مع نجوم الرياضة.