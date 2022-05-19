الأغلى في العالم... بيع سيارة عتيقة مقابل 143 مليون دولار.. صور
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورسيارات شركة مرسيدس في المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت، ألمانيا 10 سبتمبر 2019
© Sputnik . Alexey Vitvitsky/
بيعت سيارة سباق "مرسيدس بنز" نادرة للغاية مقابل 143 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر، مما يجعلها أغلى سيارة تباع على الإطلاق.
أعلنت دار "آر إم سوذبيز" بيع سيارة "مرسيدس بنز" من طراز "إس إل آر أهلينهاوت 300" كوبيه موديل عام 1955، في مزاد مقابل 135 مليون يورو أو ما يعادل نحو 143 مليون دولار.
حطم هذا المزاد الرقم القياسي السابق لأغلى سيارة بيعت في المزاد بأكثر من 95 مليون دولار، وتجاوز الرقم القياسي البالغ 70 مليون دولار للسيارة المباعة بشكل خاص، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".
فاز بالمزاد جامع السيارات البريطاني والمستشار والتاجر سيمون كيدستون نيابة عن عميل لم يذكر اسمه. ضغط كيدستون على مجلس إدارة "مرسيدس بنز" لمدة 18 شهرا للنظر في بيع السيارة.
135m EUR😱— SqUaReMiLe🏴🇲🇽🇨🇦🇳🇿 (@SqUaReMiLe_UK) May 13, 2022
Mercedes 300 SLR - the legendary "Uhlenhaut Coupé" - could be the most expensive car of all time!
The deal reportedly went through at the Mercedes Museum in Stuttgart. Buyer? Rumours say: a bigwig from the British car industry (You David?😅)@DavidDjt0311 @F1Mike28 pic.twitter.com/RQpHr92ZMc
جرت عملية البيع في 5 مايو/ أيار في مزاد سري وغير عادي للغاية في متحف "مرسيدس بنز" في شتوتغارت، ألمانيا، ودعي إليه هواة الجمع وعملاء "مرسيدس بنز" المختارين فقط للحضور.
السيارة هي واحدة من اثنتين فقط أنتجتا في عام 1955 وتعتبر واحدة من أكثر السيارات قيمة في تاريخ السيارات. صنعت من قبل قسم السباق في "مرسيدس" وسميت على اسم كبير مهندسيها ومصممها، رودولف أولينهاوت.
استلهم تصميمها من السيارة الناجحة "دبليو 196 آر غراند بريكس" التي فازت ببطولتين عالميتين مع السائق خوان مانويل فانجيو.
لكن كان لدى "300 إس إل آر" محرك أكبر سعة 3 لتر، وكان قادرا على الوصول إلى سرعة 180 ميلا في الساعة (290 كيلومترا تقريبا)، مما يجعلها واحدة من أسرع السيارات القانونية للطرق في ذلك الوقت.