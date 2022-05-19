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الأغلى في العالم... بيع سيارة عتيقة مقابل 143 مليون دولار.. صور
الأغلى في العالم... بيع سيارة عتيقة مقابل 143 مليون دولار.. صور
بيعت سيارة سباق "مرسيدس بنز" نادرة للغاية مقابل 143 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر، مما يجعلها أغلى سيارة تباع على الإطلاق. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T21:11+0000
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أعلنت دار "آر إم سوذبيز" بيع سيارة "مرسيدس بنز" من طراز "إس إل آر أهلينهاوت 300" كوبيه موديل عام 1955، في مزاد مقابل 135 مليون يورو أو ما يعادل نحو 143 مليون دولار.حطم هذا المزاد الرقم القياسي السابق لأغلى سيارة بيعت في المزاد بأكثر من 95 مليون دولار، وتجاوز الرقم القياسي البالغ 70 مليون دولار للسيارة المباعة بشكل خاص، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".فاز بالمزاد جامع السيارات البريطاني والمستشار والتاجر سيمون كيدستون نيابة عن عميل لم يذكر اسمه. ضغط كيدستون على مجلس إدارة "مرسيدس بنز" لمدة 18 شهرا للنظر في بيع السيارة.جرت عملية البيع في 5 مايو/ أيار في مزاد سري وغير عادي للغاية في متحف "مرسيدس بنز" في شتوتغارت، ألمانيا، ودعي إليه هواة الجمع وعملاء "مرسيدس بنز" المختارين فقط للحضور.السيارة هي واحدة من اثنتين فقط أنتجتا في عام 1955 وتعتبر واحدة من أكثر السيارات قيمة في تاريخ السيارات. صنعت من قبل قسم السباق في "مرسيدس" وسميت على اسم كبير مهندسيها ومصممها، رودولف أولينهاوت.استلهم تصميمها من السيارة الناجحة "دبليو 196 آر غراند بريكس" التي فازت ببطولتين عالميتين مع السائق خوان مانويل فانجيو.لكن كان لدى "300 إس إل آر" محرك أكبر سعة 3 لتر، وكان قادرا على الوصول إلى سرعة 180 ميلا في الساعة (290 كيلومترا تقريبا)، مما يجعلها واحدة من أسرع السيارات القانونية للطرق في ذلك الوقت.
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منوعات, اقتصاد

الأغلى في العالم... بيع سيارة عتيقة مقابل 143 مليون دولار.. صور

21:11 GMT 19.05.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورسيارات شركة مرسيدس في المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت، ألمانيا 10 سبتمبر 2019
سيارات شركة مرسيدس في المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت، ألمانيا 10 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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بيعت سيارة سباق "مرسيدس بنز" نادرة للغاية مقابل 143 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر، مما يجعلها أغلى سيارة تباع على الإطلاق.
أعلنت دار "آر إم سوذبيز" بيع سيارة "مرسيدس بنز" من طراز "إس إل آر أهلينهاوت 300" كوبيه موديل عام 1955، في مزاد مقابل 135 مليون يورو أو ما يعادل نحو 143 مليون دولار.
حطم هذا المزاد الرقم القياسي السابق لأغلى سيارة بيعت في المزاد بأكثر من 95 مليون دولار، وتجاوز الرقم القياسي البالغ 70 مليون دولار للسيارة المباعة بشكل خاص، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".
فاز بالمزاد جامع السيارات البريطاني والمستشار والتاجر سيمون كيدستون نيابة عن عميل لم يذكر اسمه. ضغط كيدستون على مجلس إدارة "مرسيدس بنز" لمدة 18 شهرا للنظر في بيع السيارة.
جرت عملية البيع في 5 مايو/ أيار في مزاد سري وغير عادي للغاية في متحف "مرسيدس بنز" في شتوتغارت، ألمانيا، ودعي إليه هواة الجمع وعملاء "مرسيدس بنز" المختارين فقط للحضور.
السيارة هي واحدة من اثنتين فقط أنتجتا في عام 1955 وتعتبر واحدة من أكثر السيارات قيمة في تاريخ السيارات. صنعت من قبل قسم السباق في "مرسيدس" وسميت على اسم كبير مهندسيها ومصممها، رودولف أولينهاوت.
استلهم تصميمها من السيارة الناجحة "دبليو 196 آر غراند بريكس" التي فازت ببطولتين عالميتين مع السائق خوان مانويل فانجيو.
لكن كان لدى "300 إس إل آر" محرك أكبر سعة 3 لتر، وكان قادرا على الوصول إلى سرعة 180 ميلا في الساعة (290 كيلومترا تقريبا)، مما يجعلها واحدة من أسرع السيارات القانونية للطرق في ذلك الوقت.
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