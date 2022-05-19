https://arabic.sputniknews.com/20220519/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يدعو-إلى-ضمان-وصول-واردات-الأغذية-والأسمدة-الروسية-دون-عوائق-1062436055.html
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى ضمان وصول واردات الأغذية والأسمدة الروسية دون عوائق
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى ضمان وصول واردات الأغذية والأسمدة الروسية دون عوائق
حضّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على توفير وصول السلع والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية دون أي عراقيل. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T13:41+0000
2022-05-19T13:41+0000
2022-05-19T13:43+0000
صور
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062435785_59:0:1220:653_1920x0_80_0_0_84e17e13060b232450f1e83312e6e406.jpg
وقال أنطونيو غوتيريش إن "الحل الأنسب للأزمة الغذائية العالمية هو إعادة إدماج قطاع إنتاج المواد الأغذية الأوكرانية إلى الأسواق العالمية بما في ذلك إمدادات الأسمدة من روسيا وبيلاروسيا".ولفت إلى أن "الأمم المتحدة تجري محادثات مع روسيا وأوكرانيا بشأن الأغذية، حاثا موسكو على عدم عرقلة التصدير المضمون والآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية".وكان مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أكد أن "غوتيريش يقترح إدراج استثناءات على القيود المفروضة على صادرات الأسمدة الروسية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062435785_204:0:1075:653_1920x0_80_0_0_f202a5f92bcc825c2bd306aaa4ca0a86.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
صور, وسائط متعددة
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى ضمان وصول واردات الأغذية والأسمدة الروسية دون عوائق
13:41 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 13:43 GMT 19.05.2022) تابعنا عبر
حضّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على توفير وصول السلع والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية دون أي عراقيل.
وقال أنطونيو غوتيريش إن "الحل الأنسب للأزمة الغذائية العالمية هو إعادة إدماج قطاع إنتاج المواد الأغذية الأوكرانية إلى الأسواق العالمية بما في ذلك إمدادات الأسمدة من روسيا وبيلاروسيا".
ولفت إلى أن "الأمم المتحدة تجري محادثات مع روسيا وأوكرانيا بشأن الأغذية، حاثا موسكو على عدم عرقلة التصدير المضمون والآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية".
وكان مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أكد أن "غوتيريش يقترح إدراج استثناءات على القيود المفروضة على صادرات الأسمدة الروسية".