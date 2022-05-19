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https://arabic.sputniknews.com/20220519/الإعلان-عن-بطاقة-ائتمان-إسلامية-في-قمة-قازان-2022-1062427291.html
الإعلان عن بطاقة ائتمان إسلامية في "قمة قازان 2022"
الإعلان عن بطاقة ائتمان إسلامية في "قمة قازان 2022"
تم الكشف، اليوم الخميس، عن بطاقة ائتمان خاضعة لشروط الشريعة الإسلامية في "قمة قازان 2022". 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T11:30+0000
2022-05-19T11:34+0000
روسيا
اقتصاد
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ووفقا لوكالة تتارستان، في القمة الاقتصادية الدولية الثالثة عشر "روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2022"، قدم بنك Ak Bars إلى رئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف، بطاقة ائتمان إسلامية، تم تطويرها وفقًا لمعايير منظمة المحاسبة والمراجعة في المؤسسات المالية الإسلامية.وبحسب الوكالة، تتوافق البطاقة الإسلامية مع جميع متطلبات الشريعة الإسلامية: لا توجد فوائد عليها، ويتم الاحتفاظ بأموال العملاء في حسابات خاصة منفصلة. العمليات في المؤسسات التجارية والخدمية المحظورة بموجب الشريعة الإسلامية مقيدة بالبطاقة. صيانة وإصدار البطاقة مجاني".
https://arabic.sputniknews.com/20220519/رئيس-غرفة-التجارة-والصناعة-الروسية-يدعم-تطوير-نظام-الصيرفة-الإسلامية-في-البلاد-1062424524.html
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روسيا, اقتصاد

الإعلان عن بطاقة ائتمان إسلامية في "قمة قازان 2022"

11:30 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 11:34 GMT 19.05.2022)
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورالقمة الاقتصادية الدولية الـ 12 "روسيا - العالم الإسلامي: مؤتمر قازان 2021" في مدينة قازان، جمهورية تتارستان، روسيا 28 يوليو 2021
القمة الاقتصادية الدولية الـ 12 روسيا - العالم الإسلامي: مؤتمر قازان 2021 في مدينة قازان، جمهورية تتارستان، روسيا 28 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid
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تم الكشف، اليوم الخميس، عن بطاقة ائتمان خاضعة لشروط الشريعة الإسلامية في "قمة قازان 2022".
ووفقا لوكالة تتارستان، في القمة الاقتصادية الدولية الثالثة عشر "روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2022"، قدم بنك Ak Bars إلى رئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف، بطاقة ائتمان إسلامية، تم تطويرها وفقًا لمعايير منظمة المحاسبة والمراجعة في المؤسسات المالية الإسلامية.
وبحسب الوكالة، تتوافق البطاقة الإسلامية مع جميع متطلبات الشريعة الإسلامية: لا توجد فوائد عليها، ويتم الاحتفاظ بأموال العملاء في حسابات خاصة منفصلة. العمليات في المؤسسات التجارية والخدمية المحظورة بموجب الشريعة الإسلامية مقيدة بالبطاقة. صيانة وإصدار البطاقة مجاني".
القمة الاقتصادية الدولية الـ 12 روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2021 في مدينة قازان، جمهورية تتارستان، روسيا 28 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية يدعم تطوير نظام الصيرفة الإسلامية في البلاد
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